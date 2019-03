Neben dem CT tritt der UX als neues Einstiegsmodell der Toyota-Nobeltochter auf und soll entscheidend dazu beitragen, dass Lexus in Europa das Ziel von 100.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr bis 2020 erreicht. Aktu-ell werden an die 75.000 Autos verkauft.

Der 4.495 Millimeter lange Fünftürer/Fünfsitzer provoziert mit einem Sammelsurium an Sicken und Kanten, verteilt über die ganze Karosserie, einem Riesenschlund vorne (Diabolo-Kühlergrill) und Rückleuchten mit kleinen Flossen wie einst bei den US-Schlitten der 1950er-Jahre. Die aerodynamischen Rückleuchten sind über das ganze Heck verteilt und bestehen aus 120 LEDs. Der Ordnung halber: Lexus gibt beim UX einen cw-Wert von 0,33 an. Detail am Rande: Die exakt modellierten Karosserieoberflächen gehen auf die Arbeit der Takumi-Handwerksmeister zurück. Sie verfeinerten die Oberflächen bis zu einer Genauigkeit von 0,01 Millimetern und ermöglichen – so die Lexus-Leute – dadurch eine nie zuvor erreichte Exaktheit der Presswerkzeuge im Karosseriebau.

"Nichts ist 08/15"

Blick in den Innenraum: Auch hier ist nichts 08/15, auch hier haben die Augen was zu tun. Reichlich Knöpfe und zwei Drehschalter über den Instrumenten buhlen um die Konzentration des Fahrers. Fahrer und Beifahrer haben ausreichend Platz (tolle Sitze, die weiche Lederpolsterung ist inspiriert von Sashiko – eine japanische Nähtechnik, die auch bei der Herstellung von Judo- und Kendo-Kampfanzügen zum Einsatz kommt), auf der Fondbank ist es für Erwachsene so lala. Dass der UX kein Raumwunder ist, wird beim Kofferraumvolumen beinhart bestätigt (FWD ab 320 Liter, E-Four ab 283 Liter). Und mit der maximalen Anhängelast von 750 Kilogramm ist der kleinste Lexus-SUV sicher kein Freund des Wohnwagens.

Beim Thema Motorisierung nimmt Lexus den österreichischen Kunden die Qual der Wahl: Es gibt nämlich nur eine Version, den UX 250h. Die vierte Hybrid-Genera-

tion (neuer 2,0-Liter-Saugerben-ziner). 184 PS Systemleistung. 177 km/h abgeregelte Höchstgeschwindigkeit. Ab 4,1 Liter pro 100 Kilometer (ab 94 Gramm CO 2 pro Kilometer) – brav, vorbildlich, so gehört es sich! Eine Plug-in-Version ist nicht geplant.

Die Japaner versprechen: „Ohne die Notwendigkeit, Strom von der Steckdose nachladen zu müssen, kann der UX unter realen Einsatzbedingungen bis zu 50 Prozent seiner innerstädtischen Wege rein elektrisch zurücklegen.“ Emissionsfrei geht es bis 115 km/h. Ein CVT-Getriebe ist typisch für einen Lexus-Hybriden (ein fester erster Gang sorgt jetzt beim Gasgeben für mehr Biss und Spontaneität). Auf Wunsch gibt es auch Allradantrieb – Name: E-Four (zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse).