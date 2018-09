Mit einem Gesamtgewicht von nur 970 Kilogramm, dem 140 PS starken 1,4-Liter-Boosterjet-Motor und einem Drehmoment von 230 Newtonmetren verfügt der Hot Hatch über genügend Power, um richtig Spaß zu haben!

Das coole Design ist im Vergleich zum „normalen“ Swift bulliger und aggressiver und wird in Österreich mit aerodynamischen Bauteilen und einem Dach in Karbonfaser-Optik ergänzt. Gleichzeitig punktet der neue Swift Sport mit modernster Austattung und Sicherheitssystemen. Mit an Bord sind unter anderem die Dual-Sensor gestütze Bremsunterstützung (DSBS), ein adaptiver Tempomat (ACC) sowie ein modernes 3D-Navigationssystem.

Der Preis? Ab 21.990€