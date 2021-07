Sie sind so typisch für London wie die roten Telefonzellen für die Britischen Inseln: die Black Cabs, die schwarzen Taxis. Die sich kaum durch Eleganz auszeichnen, dafür äußerst fahrgastgerecht sind, mit niedriger Einstiegshöhe, üppigem Raumangebot und Abschottung durch eine Trennwand oder -scheibe zur Chauffeurskanzel.

Außerhalb des Inselreichs sind sie eine rare und exotische Einzelerscheinung. Umso mehr, als der Hersteller, die 1908 gegründete London Taxi Company mit Sitz in Coventry, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, worauf 2013 eine Übernahme durch den chinesischen Geely-Konzern erfolgte. 2017 wurde das Label in „London Electric Vehicle Company“ (LEVC) umbenannt.

Man blieb im Prinzip beim typischen Stil, nützte jedoch zwischenzeitlich die technische Nähe zum Geely-Gruppenmitglied Volvo für einen elektrifizierten Antrieb. 2018 sorgte der erste vollelektrische Nachfolger des Kultmobils für Aufsehen. Vorerst mit englischer Markt-Exklusivität. Produktion und Headquarter befinden sich in England, in Ansty, War- wickshire, mitten im englischen Auto-Cluster. Es ist auf den Inseln das erste und momentan einzige Werk, das nur E-Mobile herstellt.

Das soll es nun für die ganze Welt tun. Die Marke hat weitreichende Expansionspläne. Und zur Taxi-Version TX (seit Anfang April erhältlich) ein neues Derivat im Talon: einen Transporter. Den hat man VN5 getauft, und den gibt es nicht nur als Kastenwagen, auch als Shuttle-Fahrzeug. In ersterer Version absolvierte er seine Österreich-Premiere in Wiener Neudorf, beim ersten Vertriebspartner hierzulande, bei Automobile Grünzweig.

„Der VN5 setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge, denn er bietet echten Fahrkomfort ohne jede Reichweitenangst …“ Martin Rada, Managing Director LEVC Europe

Aus den in der prallen Sommersonne präsentierten Elek-trokästen suchten wir uns einen Weißen aus. Die Technikdaten sind ohnehin für alle Farben gleich: Antrieb ist ein Elektromotor mit 150 PS und 250 Newtonmeter, gekoppelt an ein stufenloses Getriebe. Im Wagenboden ist eine 31-kWh-Batterie platziert. Damit geht der 0-auf-100-Sprint in 13,2 Sekunden samt 128 km/h einigermaßen autobahngerechter Höchstgeschwindigkeit. Soweit, so elektrisch, für knapp 100 Kilometer.

Der Clou besteht jedoch darin, dass ein Range Extender einen Reichweitenatem von bis zu 489 Kilometern ermöglichen kann. Ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner aus dem Volvo-Technikregal sorgt als Generator für Stromnachschub. Verbindung zu den Antriebsrädern hat er keine. Dafür 36 Liter Tankinhalt. Laut Verbrauchsdaten kann der weiße – oder auch schwarze/blaue/graue – Riese seine weiße Weste in Bezug auf Verbrauchs- und Emissionszurückhaltung anbehalten: Mit 0,9 Liter Mixverbrauch und 21 Gramm CO 2 pro Kilometer ist auch keine Normverbrauchsabgabe fällig. Will man Strom nachfüllen, geht das mit Wechselstrom (elf bzw. 22 kW) und Gleichstrom (50 kW) gleichermaßen. In einer halben Stunde kann die Batterie vollgeladen sein.

Beim modernisierten, doch klassischen Stil des London Taxis ist es geblieben. Die Basisstruktur besteht aus Aluminium, der kastenförmige Aufbau aus einem Composite-Material, um das Gewicht – rund zwei Tonnen – nicht weiter in die Höhe zu treiben. Die Außenmaße: 5.233 x 2.083 x 1.990 Millimeter (Länge x Breite x Höhe). Da-rauf geht sich eine Schiebetüre mit 1.128 Millimetern Breite aus, genug, um auch seitlich beladen zu können. Dazu kommt ein Heckportal mit asymmetrischen Türmaßen – Verhältnis 40:60 – und 180-Grad-Öffnungswinkel. Thema Laden: 5,5 Kubikmeter Volumen (zwei Europaletten), 830/735 Kilogramm Nutzlast (brutto/netto), bis zu 100 Kilogramm Dachlast.

Im Fahrbetrieb ist die doch recht imposante Länge easy zu handhaben. 10,1 Meter Wendekreis bringen dem Hecktriebler erstaunliche Agilität ein. Sehr hilfreich beim Rangieren ist eine Rückfahrkamera. Dieses Feature kann die gar nicht altertümliche Technikausstattung komplettieren. Es ist alles Digitale an Bord, was die Antriebsart verlangt, vom TFT-Kombiinstrument bis zum großflächigen Infotainmentsystem-Touchscreen. Auch Verkehrszeichenerkennung und Spurwechselwarner sind dabei. Fahrmodi gibt es drei: Pure EV, Save, Smart (die Rekuperationsstufen, zwei an der Zahl, werden via Schalthebel justiert).