Coronavirus und das Auto.

Das Gebot der Stunde lautet: Bleiben Sie zu Hause - wann immer es geht. Aber gerade jetzt sind viele von uns auf das Auto angewiesen, etwa weil sie in der mobilen Pflege oder in Serviceberufen arbeiten, oder weil sie für die älteren Nachbarn einkaufen müssen … Für viele, die in diesen Tagen mobil sein müssen, ist das Auto so etwas wie der „sichere Hafen“ der eigenen Mobilität. Anders als in den öffentlichen Verkehrsmitteln können wir gerade im Auto den Kontakt zu unseren Mitmenschen einschränken und damit vermeintlich auch unterwegs beste Voraussetzungen schaffen, um uns vor dem Coronavirus zu schützen.

„Wenn Sie irgendwohin müssen, fahren Sie alleine - teilen Sie das Auto mit niemandem. Wenn Sie mit jemandem fahren müssen, stellen Sie sicher, dass die Person keine akuten Symptome einer Atemwegserkrankung hat. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontaktdaten aller anderen Passagiere haben, damit Sie sie finden können, wenn Sie feststellen, dass Sie infiziert sind “, erläutert Jana Parmová, Chefarztin bei Škoda, die Grundregeln, die jeder befolgen sollte. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Reisen mit dem Auto nicht risikofrei ist, selbst wenn es sich bei einem Auto um eine Art „mobile Isolationseinheit“ handelt, mit der Sie den Kontakt mit anderen auf notwendigen Reisen wie dem Einkauf von Lebensmitteln, Medikamenten oder anderen wichtigen Dingen minimieren können.

Desinfizieren

Wenn Sie nicht vermeiden können, mit anderen in Kontakt zu kommen und mit dem Auto irgendwohin zu fahren, achten Sie sorgfältig auf vorbeugende Hygienemaßnahmen. „Desinfizieren Sie alle Oberflächen, die Sie vor und nach der Fahrt berühren, insbesondere wenn Sie das Auto mit jemandem teilen oder jemanden mitnehmen“, sagt Jana Parmová.

Nehmen Sie diese Reinigung sehr ernst! Die Desinfektion von Lenkrad, Schalthebel, Handbremse, Türgriffen, Radio und Infotainment-Steuerung würde jedem einfallen, aber vergessen Sie nicht die Stiele an der Lenksäule (Blinker und Scheibenwischer, Tempomat), Ellbogenstützen , Sitzpositionssteuerungen, Türrahmen und Außentürgriffe oder Gepäckraumgriff. Diese Grundsätze sind für Taxifahrer und andere Fahrer, die Fahrgäste befördern, noch wichtiger.

Womit desinfizieren? Die Organisation Consumer Reports empfiehlt beispielsweise, einige der Reinigungsprodukte zu verwenden, die Sie bereits zu Hause haben. Mindestens 70 Prozent Alkohollösung sind gegen Coronavirus wirksam, und Isopropylalkohol schadet den Hauptoberflächen des Autos nicht. In der Tat ist es das, was Autohersteller und ihre Subunternehmer verwenden, um Teile zu desinfizieren. Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, können Sie laut Consumer Reports Alkohol verwenden, um die Sitzpolster und andere weiche Oberflächen im Auto abzuwischen. Aber aufpassen, dass sie nicht durchnässt sind. Alkohol sollte weder Leder noch Lederimitationen beschädigen, aber eine übermäßig intensive Reinigung mit Alkohol kann das Material verfärben. Schrubben Sie daher die Sitze und andere Lederoberflächen nicht zu stark. Nach der Reinigung sollten Lederoberflächen im Auto jedoch mit Lederschutzmitteln behandelt werden. Verwenden Sie niemals Wasserstoffperoxid, das höchstwahrscheinlich die Fahrzeugoberfläche beschädigt. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte, die Ammonium enthalten, auf Touchscreens im Auto, so Consumer Reports. Mikrofasertücher sind ideal zum Reinigen aller Oberflächen und für alle Reinigungsmethoden.

Gesichtsmasken schützen andere

Verwenden Sie Schutzausrüstung, das heißt Gesichtsmasken und Atemschutzmasken, insbesondere wenn Sie mit Passagieren reisen und einer von ihnen Gefahr läuft, mit einer infizierten Person in Kontakt zu kommen. Eine klassische Gesichtsmaske aus Stoff schützt den Träger nicht vor dem Virus, kann jedoch das Risiko, dass der Träger andere infiziert, erheblich verringern. Selbst eine einfache Gesichtsmaske ist ein Zeichen der Rücksichtnahme auf die anderen im Auto und kann das Infektionsrisiko verringern. Für einen echten Schutz benötigen Sie mindestens Atemschutzgeräte der FFP3-Klasse. Übrigens: In einigen europäischen Ländern waren Gesichtsmasken im Erste-Hilfe-Kasten obligatorisch, in einigen Ländern sind sie es immer noch. Schauen Sie sich also Ihr Erste-Hilfe-Set an - möglicherweise haben Sie eine Gesichtsmaske darin.

Gründlich lüften

Jana Parmová rät auch, das Auto nach der Reinigung immer gründlich zu lüften. Die Belüftung ist mit einem weiteren Ratschlag verbunden: Reinigen Sie die Klimaanlage. Das bedeutet nicht, das Auto in ein Service-Center zu bringen - das ist wirklich kein guter Zeitpunkt dafür. Sie können jedoch (beispielsweise online oder an Tankstellen) spezielle Sprays zur Reinigung der Klimaanlage und des Lüftungssystems eines Autos kaufen. Obwohl diese nicht so effektiv sind wie eine professionelle Reinigung, können sie das Risiko erneut verringern: Das Desinfektionsspray löscht das Coronavirus möglicherweise nicht aus, aber eine sauberere Heizung und Klimaanlage bedeutet ein geringeres Risiko, dass sich das Virus daran festsetzt.

Sicher tanken

Wenn Sie unbedingt mit dem Auto irgendwohin fahren müssen, müssen Sie früher oder später Kraftstoff tanken. Vergessen Sie nicht an Tankstellen sehr vorsichtig mit der Hygiene umzugehen. Minimieren Sie den Kontakt mit dem Personal. Wählen Sie eine Selbstbedienungstankstelle. Waschen Sie nach dem Auffüllen Ihres Autos sofort Ihre Hände mit Seife oder desinfizieren Sie Ihre Hände mit einer Desinfektionslösung - Sie sollten immer eine ausreichende Menge bei sich haben. Verwenden Sie im Idealfall eine der modernen Methoden, um den Kraftstoff zu bezahlen - zum Beispiel die Zahlung per kontaktloser Karte oder Mobiltelefon. An einigen Tankstellen können Sie kontaktlose Zahlungsmethoden direkt an der Pumpe verwenden, sodass Sie nicht in den Laden gehen müssen. Eine andere Möglichkeit, das Risiko zu verringern, besteht im Übrigen darin, sicherzustellen, dass der Tank voll ist, sodass Sie nicht bald danach zur Tankstelle zurückkehren müssen.

Obwohl einige der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus drastisch und übertrieben erscheinen mögen, sind Sorgfalt und Vorsicht von größter Bedeutung. Je mehr wir diese Maßnahmen respektieren, desto geringer ist das Risiko einer Ausbreitung und desto eher können wir unser Leben wieder normalisieren …