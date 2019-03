Obwohl es tendenziell immer weniger Verkehrstote gibt, bleibt die Zahl der tödlich verunglückten Biker hoch – 1998 kamen 87 ums Leben, 2018 waren es 99.

Jeder vierte Verkehrstote Motorradfahrer oder -mitfahrer

Im vergangenen Jahr war bereits jeder vierte Verkehrstote ein Motorradfahrer oder -mitfahrer. Dieser hohe Anteil lässt sich zwar zum Teil durch die steigenden Zulassungszahlen und die lange Saison 2018 erklären, dennoch braucht es Maßnahmen, um dieser negativen Tendenz entgegenzuwirken.

Fitness und Geschicklichkeit unerlässlich

"Da die Sicherheitsausstattung bei Motorrädern nie so umfangreich wie bei Pkw sein wird, sind Trainings umso wichtiger. Motorradfahren hat eine starke körperliche Komponente – Fitness und Geschicklichkeit sind gefragt. Insbesondere nach der Winterpause sind die Biker noch nicht 100 Prozent in Form", so Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Um Motorradfahrer zu entsprechenden Trainings zu ermutigen, sucht der ÖAMTC gemeinsam mit der HDI Versicherung in einem Bewerb nach dem sichersten Motorradfahrer Österreichs.

Günther Weiß, Vorstandsvorsitzender der HDI-Versicherung, erklärt: "Dieser Bewerb soll Biker dazu animieren, ihre Fahrtechnik zu verbessern. Dabei werden sie für jene Gefahren sensibilisiert, die ein hohes Unfallrisiko bergen und zu deren Vermeidung sie aktiv beitragen können."

Teilnehmen können alle, die bei der ÖAMTC Fahrtechnik ein Aktiv- oder Dynamik-Training absolvieren. In den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Burgenland und Steiermark werden diese Trainings auch gefördert. Als Hauptpreis winkt dem sichersten Motorradfahrer Österreichs eine neue Honda CB650R im Wert von über 8.500 Euro. Mehr Infos und Anmeldung zum Bewerb unter www.bestbiker.at.