Wie man das Motorrad richtig einwintert

Zunehmend kühlere Temperaturen, Schnee und Eis läuten den Winter und damit das Saisonende für Biker:innen ein. Die Zeit für längere Touren ist für dieses Jahr jedenfalls vorbei. Allen, die auf ihr Motorrad dank Mobilitätsalternativen im Winter problemlos verzichten können, sei empfohlen: "Das Motorrad sollte fachgerecht eingewintert werden, dann erspart man sich im Frühjahr einiges an Aufwand und Ärger.

Georg Scheiblauer ÖAMTC Fahrtechnik

Die Wintersaison bietet sich zudem ideal für kleinere Service-Arbeiten an – so kann man im nächsten Jahr top vorbereitet in die neue Bike-Saison starten", erklärt , Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Außerdem können Motorradbesitzer:innen die Versicherungsprämie sparen, indem sie das Kennzeichen in den Wintermonaten bei der Versicherung hinterlegen.

Die wichtigsten Tipps auf einen Blick: