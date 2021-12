Worauf es beim richtigen Eiskratzen ankommt

Schutzfolie:

"Eisfrei bleibt die Frontscheibe, wenn sie am Vorabend mit einer Schutzfolie abgedeckt wurde", sagt Merker. "Was im Sommer wertvolle Dienste als Hitzeschutz leistet, ist auch im Winter gut geeignet. Durch die Beschichtung friert die Schutzfolie nicht so leicht an und kann sich auch nicht mit Wasser vollsaugen." Hierbei ist zu bedenken, dass auch Heck- und Seitenscheiben von Schnee und Eis befreit werden müssen.