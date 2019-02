Für Toyota ist der Corolla das, was für VW der Golf ist. Trotzdem haben die Japaner gemacht, was die Deutschen nie wagen würden: Das Erfolgsmodell bekam für Europa einen neuen Namen. Das war vor zwölf Jahren – danach schrumpfte der Auris die Japaner in der Kompaktklasse zur Randerscheinung. Der damalige Namenswechsel erfolgte vor allem aus Gründen des Marketings, weil in Umfragen ermittelt wurde, dass der Name Corolla von europäischen Verbrauchern häufig mit einem unattraktiven, altmodischen und nicht begehrenswerten Auto assoziiert wird. Tja, das war wohl ein verdammt schwerer Fehler. Und aus Fehlern lernt man bekannterweise: Die Bezeichnung Auris ist ab sofort Schnee von gestern – es lebe (wieder) der Corolla!

Die zwölfte Corolla-Generation ist ein komplett neues Auto – attraktiv, modisch und begehrenswert!

Mit dem neuen Corolla läutet Toyota seine Dual-Hybrid-Strategie ein. Das heißt: Es gibt einen 1,8-Liter-Hybrid (122 PS Systemleistung) und einen (komplett neuen) 2,0-Liter-Hybrid (180 PS Systemleistung). Wir sind mit beiden Varianten gefahren – und beide Varianten haben uns überzeugt. Mit 122 PS schafften wir bei normaler Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch von 4,8 Litern (Toyota gibt ab 3,3 Liter an). Mit 180 PS macht der Corolla schon ordentlich viel Spaß, zaubert einem ein breites Lächeln ins Gesicht – und das CVT-Getriebe nervt fast nicht mehr (die stärkere Variante hat übrigens Schaltwippen). Ein Plug-in-Hybrid ist nicht geplant, zumindest vorerst. Für Hybrid- und CVT-Getriebe-Verweigerer gibt es einen normalen 1,2-Liter-Turbobenziner mit 116 PS und sechsgängigem Schaltgetriebe. Diesel? Da kann man lange suchen.

„Das meistverkaufte Auto der Welt ist zurück: Stärker und besser denn je ist der Corolla jetzt als Benziner oder mit zwei HybridMotorisierungen mit bis zu 180 PS erhältlich!“ Christian Wotypka, Pressesprecher Toyota Frey Austria

Das neue Corolla-Modell steht auf der neuen, TNGA-basierten GA-C-Plattform, auf der auch der aktuelle Prius, der C-HR und der neue Lexus UX basieren – das soll mehr Komfort und Fahrstabilität bringen und gleichzeitig für ein agileres Handling sorgen (tut es auch). Premiere: adaptives variables Fahrwerk.

Nach Österreich kommen der Hatchback (4,37 Meter lang) und der Touring Sports (4,65 Meter lang, bis zu 1.606 Liter Kofferraumvolumen) – jeweils mit elegantem Design. Aufgrund der zu geringen Nachfrage wird die Stufenhecklimousine in Österreich nicht angeboten, obwohl sie eine überaus harmonische Erscheinung ist. Der Touring Sports (so heißt der Kombi) wurde in Belgien speziell für Europa entwickelt.

Last but not least ist der Corolla Nummer 12 ein vorbildlich sicheres Auto – Toyota Safety Sense 2 (Kollisionswarnsystem, automatisches Fernlichtsystem, Verkehrszeichenassistent, Spurwechselwarner mit Lenkeingriff, adaptiver Tempomat, bei den Hybriden noch zusätzlich Stauverfolgungs- und Spurverfolgungsassistent) ist serienmäßig immer an Bord.