Der Aygo X: Schicker City-Crossover

Es ist nachgerade unlogisch, dass Kleinstwagen, die idealen Vehikel für die Stadt, zu verschwinden drohen. Das Verhältnis zwischen Entwicklungs- sowie Produktionskosten und argumentierbaren Preisen erscheint vielen Herstellern wenig gewinnträchtig. Immer weniger wagen sich ins A-Segment.

Toyota schon. Der ausgelaufene Aygo hat einen Nachfolger bekommen, auch nach dem Ende der (Technik-)Kooperation mit Peugeot (107/ 108) und Citroën (C1). Der japanische Winzling hat seinen Namen behalten – und ein X dazubekommen.

Das steht für Cross, passend zum robusten Styling, das ihn als Crossover markiert: Der Fünftürer ist ein kleiner Bruder des Yaris Cross, er baut auf dessen Plattform (GA-B). Radstand und Überhänge sind kürzer, was einen citygerechten Wendekreisdurchmesser von 9,4 Metern ergibt. Er ist etwas höher als der Basis-Yaris, seine 1,525 Meter resultieren aus seiner um elf Zentimeter angehobenen Bodenfreiheit.

Die Summe aus diesen Details, die Zugabe von 17-Zoll-Rädern (18er sind Option) und weit ausgeschnittenen Radhäusern ergibt samt schicker Zwei-Farben-Lackierung einen selbstbewussten, markanten und muskulösen Auftritt. Der Aygo X wirkt sehr erwachsen. Und so fährt er sich auch!

"Das A-Segment spielt für Toyota unverändert eine wichtige Rolle!“ RUDOLF GLASS Pressesprecher Toyota Austria

Seine erste Talentprobe lieferte er im Vorserienstadium in Barcelona und der kurvenreichen Umgebung. Einziger Antrieb ist ein 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner (ohne Aufladung) mit 72 PS (Verbrauch ab 4,7 Liter pro 100 Kilometer, CO 2 -Emission ab 107 Gramm pro Kilometer; Höchstgeschwindigkeit bis zu 158 km/h). Der hat mit dem 940-Kilogramm-Leichtgewicht leichtes Spiel. Vor allem, wenn das Motörchen mit dem fünfgängigen Handschaltgetriebe kombiniert ist.

Als überraschend quirlig entpuppt sich die optionale Kombination mit CVT-Getriebe. Das heult zwar immer noch ein wenig, wenn provoziert, doch in Sachen Ansprechverhalten fehlt gefühlt so gut wie nichts. Extra erwähnenswert ist neben knackigem Fahrwerk, gerade richtig direkter Lenkung und flutschender Schaltung das großzügige Raumangebot in der ersten Reihe. Es ist zwar das Volant nur in der Neigung verstellbar, dafür fasst der Kofferraum mindestens 231 Liter Ladegut, was auf 829 Liter erweiterbar ist – bei einer Gesamtlänge von 3,7 Metern (1,74 Meter breit). Echt fein: Im Fond lässt es sich auf kurzen Strecken durchaus aushalten. Ob in der verlöteten oder in der Version mit Textildach.