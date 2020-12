Bewiesen hat Toyota in jüngster Zeit, dass die als vor allem vernünftig eingeschätzte Marke auch Wildes kreieren kann. Nicht nur im Rennsportgeschehen, wie aktuell in der Rallye-Weltmeisterschaft, in der momentan, ein Lauf vor Saisonschluss, die Fahrer Elfyn Evans und Sébastien Ogier im GR Yaris WRC an der Spitze rangieren.

Mehr als ein Vorgeschmack war 2012 das 2+2-sitzige und heckgetriebene Sportcoupé GT86, aus einer gemeinsamen Entwicklung mit Subaru (BRZ). Darauf folgte 2019 der Nachfolger des legendären Supra, der GR Supra, mit Drei- und Zwei-Liter-Motor zu haben. Das Sportcoupé, ebenfalls per Hinterachse angetrieben, doch zweisitzig, ist Produkt einer Kooperation zwischen der Motorsportabteilung von Toyota, Gazoo Racing, und BMW (Z4). Mit der neuesten Kreation schöpft das japanische Label aus eigener Technik: Der GR Yaris ist die zivile Version des Rallye-Boliden.

„Der GR Yaris ist nach 20 Jahren das erste echte Sportfahrzeug, das Toyota selbst entworfen und gebaut hat!“ Rudolf Glass, Pressesprecher Toyota Österreich

Er basiert im Prinzip auf der noch taufrischen vierten Generation des Yaris, der heuer im Frühjahr sein Debüt absolviert hat. Doch ist der Unterbau gewissermaßen zweiteilig, vorne ist es die TNGA-B-Plattform für Klein-, hinten die TNGA-C-Baubasis für Kompaktwagen. Darauf steht eine dreitürige, dynamisch tief sitzende Karosserie, samt sportlicher Ausrüstung, mit Spoilern, Diffusoren und was noch dazugehört. Der Aufbau besteht zum Teil aus Aluminium, das Dach aus mit Carbon-fasern verstärktem Kunststoff. Das dient der Gewichtseinsparung.

In seinen ab 1.280 Kilogramm ist enthalten: ein fröhlich krähender 1,6-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit markigen 261 PS Leistung und bärigen 360 Newtonmetern Maximaldrehmoment, kombiniert mit einem kurzwegigen manuellen Sechs-Gang-Getriebe, gekoppelt an ein permanent agierendes, stets alertes Allradantriebssystem (im Performance-Modell mit Torsen-Vorder- und Hinterachsdifferenzial). Die Kupplung war im Testmodell ultra kurzwegig, die Lenkung artgerecht schwergängig und superpräzise. Die Bremsen packten prompt und progressiv zu.

Toyota GR Yaris Toyota

Das Fahrwerk ist bereits im Normalmodus, mit 60:40 Kraftverteilung (vorne/hinten), höchst kernig. Im Sport-Programm verlagert sich der Hauptanteil der Antriebskraft ans Heck (70:30), auf der Track-Stufe herrscht Gleichstand (50:50). Dann geht es ultrastraff zu, dann erinnert das Federungsverhalten an eine Ikone wie den Lancia Delta Integrale. Auf Kopfsteinpflaster mögen Passagiere wenig Freude damit haben, doch bei Landstraßen- und Autobahngeschwindigkeiten bügelt der 3,999 Meter kurze Winzling präzise über alle Fahrbahnformationen hinweg. Den 0-auf-100-Wert von 5,5 Sekunden glaubt man spätestens nach dem ersten gewonnenen Ampelstart. Der Höchstgeschwindigkeit von (abgeregelten) 230 km/h wurde vernünftigerweise nicht auf den Grund gegangen. Möglicherweise ist da noch wesentlich mehr drin …

Die ersten Österreich-Kilometer – es waren rund 700, im Wienerwald, im Waldviertel und im Alpenvorland – nahm der GR Yaris in der High-Performance-Version unter die Räder. Diese allerdings stammten von der Standardausführung, dafür waren sie mit Winterpneus bezogen. Der Durchschnittsverbrauch – sicher nicht das vordergründige Argument, sich den fetzigen Japaner zu kaufen – pendelte sich bei rund zehn Litern pro 100 Kilometer ein. Laut WLTP sollten es im Mix 8,2 sein. Das ist durchaus machbar, wenn die Route hauptsächlich durch die Stadt und bei legalem Tempo über die – meist schnurgerade – Autobahn führt.