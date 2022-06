Werbung

Für eine Überraschung sorgte Toyota vor zehn Jahren. Nach einer langen Reihe von „vernünftigen“ Modellen kehrte die Marke – auch – wieder zu dem zurück, was in ihren Genen steckt: Sport. In Großserie. Mit dem GT86. Der als Celica-Nachfahre gilt. Jetzt legten Sakichi und Kiichiro Toyodas Erben mehr als nur ein Schäuferl nach – mit dem GR86! Der folgt zwar dem Basislayout des GT (zweitüriges Coupé mit 2+2-Sitzen, Frontmotor und Heckantrieb), doch steckt in ihm noch viel mehr Dampf, implantiert von Gazoo Racing, Toyotas Motorsportabteilung.

Damit ist nicht allein der neu aufgebaute, unverändert turbolose 2,4-Liter-Boxer-Benziner mit vier Zylindern gemeint. Der leistet 234 PS (zuvor 200) und bringt es auf ein Maximaldrehmoment von 250 Newtonmetern (zuvor: 205). Grundsätzlich werden die Fahrstufen via manuellem Getriebe (sechs Gänge) sortiert, Automatik, ebenfalls mit sechs Gängen, ist wieder Option.

Doch trifft der Handschalter mitten ins Herz der Sportfahrer-Community. Was das Trio der Drei-Pedal-Modelle, gemeinsam mit dem demnächst dazukommenden Supra-Derivat mit manuellem Getriebe, voll macht, denn auch der GR Yaris wird von Hand geschaltet.

Der GR86 greift das klassische Sportwagenlayout mit Frontmotor und Heckantrieb auf!“ RUDOLF GLASS, Pressesprecher Toyota Austria

Im Falle des GR86 ist das, wie gewohnt, kurzwegig und exakt, die Gänge rasten quasi von selbst ein. Genauso selbstverständlich, wie die dynamisierenden Maßnahmen quittiert werden, sobald man am Steuer sitzt: Schwerpunkt und Sitzposition sind tiefer, das Chassis ist verwindungssteifer, die Aerodynamik ist optimiert.

Umgesetzt wird das vom Fleck weg in lustvollem Kurventanz. Auf öffentlicher Straße und auf der Rennstrecke. Er fühlt sich ungeheuer lebendig an, federt knackig und herzhaft, lenkt ultrapräzise ein, knurrt kernig, doch nicht laut. Dabei schaut der Wagen (4.265 Millimeter lang, 1.775 Millimeter breit und 1.310 Millimeter hoch) auch noch wesentlich selbstbewusster aus als sein Vorgänger, das Styling folgt dem Stil des Supra.

Besonders fesch ist er in strahlendem Rot. Auf Praxis getrimmt ist er kaum, doch immerhin passt ein kleines Reisegepäcks-Set in den 226-Liter-Kofferraum. Die Fondbank gibt es ja als Reserveablage auch, die taugt sonst auf längerer Strecke vermutlich nicht einmal für kleine Kinder.