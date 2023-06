Neuer Prius: Strom, Benzin, Licht und Sonne

Bei Toyota wird gefeiert. Vor 25 Jahren hat der Prius debütiert. Als erster Teilzeitelektriker in Großserie. Bezeichnend dafür ist der Name, der sinngemäß „der Erste“ bedeutet. Mit seinem Vollhybridantrieb, und weniger mit seinem kaum gewagten Design, hat sich der Japaner berühmt gemacht. Seither hat er vier Generationen durchlaufen. Im gerade auslaufenden, dem vierten Entwicklungsschritt, konnte er auch ein Plug-in-Hybrid sein. Was aber nicht dem zwischenzeitlichen bis zu siebensitzigen Derivat, dem Prius+ (besonders beliebt bei Taxi-Unternehmen) zugute kam.

Der Prius hat, als Hybrid-Pionier, die alternative Antriebstechnik weltweit salonfähig gemacht! Rudolf Glass, Pressesprecher Toyota Österreich

Jetzt steht der nächste Karriereschritt bevor. Seine fünfte Generation geht der Prius ausschließlich als Plug-in-Hybrid an. Baubasis ist die globale GA-C-Plattform. Antrieb ist die fünfte Generation des Hybridantriebs. Das aufladbare System setzt sich zusammen aus einem 2,0-Liter-Benziner (152 PS) und einem Elektroaggregat (163 PS), was eine Systemleistung von 223 PS ergibt. Zusammengespannt ist das Verbrenner-Stromer-Gespann, wie bei Toyota üblich, mit einem CVT-Getriebe. Die Akkukapazität beträgt 13,6 kWh. Damit soll der Fronttriebler bis zu 86 Kilometer (laut WLTP) rein elektrisch schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit im Strombetrieb liegt bei 130 km/h, im Hybridbetrieb bei 177 km/h.

Foto: Toyota

Gewachsen ist er gegenüber dem Vorgänger kaum, signifikant ist jedoch die Längenstreckung im Vergleich zum Erstling. Der war 4,35 Meter lang, der Neue misst 4,599 Meter. Verlängert ist gegenüber dem Prius IV der Radstand, er ist von 2,700 auf 2,750 Meter gestreckt. Optisch hat sich der Fünfsitzer zum reduziert gezeichneten schnittigen Keil gemausert.

Das mit der Sportlichkeit setzt der Teilzeitelektriker glaubhaft um. Was nicht nur an der mittlerweile bemerkenswerten Antriebsspontaneität des CVT-Getriebes liegt. Die Fahrwerksabstimmung ist wohl komfortabel, doch akkurat gefedert, ohne jegliche Tendenz zum Schwingen oder Schaukeln, in jedem der vier Fahrmodi. Die Lenkung ist gefügig und präzise, ohne zackig zu sein. Mit der gebotenen Leistung kann man entweder forciert im außerstädtischen Verkehr mitspielen oder geräuschseitig dezent durch das Urbane gleiten. Das ist möglich entweder mit einem Panoramaglasdach oder mit einer Solarpaneel-Kopfbedeckung. Die kann, je nach Licht- und Sonnenlage, pro Tag bis zu 8,7 Kilometer Reichweite addieren ...

Foto: Toyota

Neu. Toyota Prius PHEV

Ab Juli, ab 43.390 Euro. Die Topversion Advanced hat: Solardach, Panoramakamerasystem, Einparkassistent mit Remote-Funktion.