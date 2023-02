Dschungel der Parkzonen: So vermeidet ihr Strafzettel

Werbung

In Hainburg darf man schon um 50 Cent pro Stunde damit beginnen. In Linz muss man dafür einen Euro für 30 Minuten veranschlagen und – je nach Standort – nach 90 oder 180 Minuten auch schon wieder aufhören. In Lustenau geht’s erst nach 90 gratis-Minuten mit 90 Cent pro Stunde los, und in Graz darf man es in der blauen Zone um einen Euro pro halber Stunde bis zu 180 Minuten lang werktags zwischen 9:00 und 20:00 Uhr tun … wenn man nicht am Lendplatz steht oder gerade Weihnachten ist...

Optimierungen in der Parkraumbewirtschaftung sind eine sinnvolle Maßnahme, um genügend freie Parkplätze zu gewährleisten. Allerdings werden sie in vielen Städten und Gemeinden unterschiedlich vorgenommen. Auf Grund der laufenden lokalen und regionalen Umstellungen ist es daher schwierig, den Überblick zu bewahren, wo man wie lange zu welchem Preis parken darf. Park-Apps wie Easy Park behalten auch bei geänderten Parkplatzregelungen den Überblick.

Neben dem Vorteil der elektronischen Bezahlung bietet Easy Park eine transparente Übersicht über die verschiedenen Parkzonen und wie hoch die Gebühren sind und ermöglicht in vielen Fällen eine minutengenaue Abrechnung der tatsächlichen Parkzeit.

Kurzparkzonen: Was ist zu beachten?

Generell benötigt man in den meisten Kurzparkzonen von Montag bis Freitag (werktags) oder auch Samstag und Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten einen Parkschein. Kurzparkzonen sind mit den Schildern „Kurzparkzone Anfang“ (blauer Kreis mit rotem Rand) und „Kurzparkzone Ende“ (schwarzer Kreis mit grauem Rand) gekennzeichnet. Manchmal sind sie auch durch blaue Bodenmarkierungen ausgewiesen. Weiße Zusatzschilder geben die höchstzulässige Parkdauer und die Uhrzeit, in der die Zone gültig ist, an.

Bei flächendeckenden Kurzparkzonen finden sich die entsprechenden Verkehrsschilder nur bei den Zu- und Ausfahrten des jeweiligen Gebietes. Außerdem gibt es Sonderregelungen, wie zum Beispiel für das Kurzparken in Geschäftsstraßen.

Überblick im Parkzonen-Dschungel

Wo gibt es Kurzparkzonen, wann sind diese gültig und wie hoch sind die Parkgebühren? Mit der EasyPark-App müssen sich Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr überall auskennen. Die App zeigt ganz einfach an, wo man wie lange parken kann – und wie viel es kostet.

„Die App erkennt mittels GPS-Position-Anzeige, ob man sich mit dem Fahrzeug in einer gebührenpflichtigen Parkzone befindet und zeigt den richtigen Tarif an. Nutzerinnen und Nutzer wissen somit immer genau, wie viel der Parkvorgang kosten wird”, erklärt Markus Heingärtner Country Director EasyPark Österreich.

Grundlage ist ein präzises Mapping von allen rund 60 Städten und Gemeinden, in denen EasyPark aktuell in Österreich vertreten ist. Neben Kurzparkzonen finden sich in der App auch Einträge von Garagen, Parkplätzen, Parkhäusern und Park&Ride-Anlagen, die mit EasyPark zusammenarbeiten. Derzeit sind sechs unterschiedliche Anbieter gelistet.

Minutengenaue Abrechnung und Autobahnmaut – alles in einer App

Nutzerfreundlichkeit und Serviceorientierung werden bei EasyPark großgeschrieben. Über die App lässt sich der Parkvorgang wie gewohnt starten, verlängern oder stoppen. Das spart nicht nur Zeit, Geld und Nerven, sondern schützt – bei richtiger Anwendung – auch vor Strafen.

Die Vorteile auf einen Blick:

Bargeldlos : Keine Suche mehr nach passendem Kleingeld oder einem Parkscheinautomaten.

: Keine Suche mehr nach passendem Kleingeld oder einem Parkscheinautomaten. Einfach : Zum Starten des Parkvorgangs in der App einfach die Parkdauer einstellen und auf dem EasyPark-Rad "Start" drücken. Zum Stoppen oder Verlängern der Zeit erneut das Rad bedienen und bestätigen.

: Zum Starten des Parkvorgangs in der App einfach die Parkdauer einstellen und auf dem EasyPark-Rad "Start" drücken. Zum Stoppen oder Verlängern der Zeit erneut das Rad bedienen und bestätigen. Sparsam: Da sich die Aufenthaltsdauer im Vorhinein oft nur schwer abschätzen lässt, zahlen Autofahrerinnen und -fahrer in der Regel 30 Prozent zu viel, wenn sie gebührenpflichtig parken. Mit der minutengenauen Abrechnung von EasyPark bezahlt man nur die tatsächliche Parkzeit.

EasyPark verrechnet eine Servicepauschale von 15 Prozent der Parkgebühr für jeden Parkvorgang, beziehungsweise mindestens 20-49 Cent. Die Nutzung der App rechnet sich dabei für Kundinnen und Kunden, denn die Abrechnung der Parkgebühr erfolgt damit minutengenau. Jeder Parkvorgang wird von der App erfasst, übersichtlich dargestellt und durch eine digitale Quittung belegt, die jederzeit eingesehen werden kann.

Semesterfreien stehen vor der Tür: Grenzüberschreitendes Parken mit EasyPark

Parken im Ausland ist nochmals eine Herausforderung und Sprachbarrieren können ganz schnell für Parkfehler sorgen. EasyPark ist die Nummer 1 Park-App in Europa und funktioniert in 25 Ländern. „Unsere Nutzerinnen und Nutzer haben den großen Vorteil, dass sich unsere App problemlos in vielen EU-Ländern nutzen lässt. So haben sie auch auf Reisen stets einen Überblick über die die jeweils geltenden Parkzonen und -gebühren“, so Heingärtner. Auch ASFINAG-Streckenmauten können bequem mit der EasyPass-Funktion über die App bezahlt werden.

Drei Schritte zum digitalen Parken