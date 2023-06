Wer soll im Auto am Beifahrersitz Platz nehmen?

Für eine angenehme Autofahrt ist vieles wichtig: flüssiger Verkehr, ein vollgetanktes Auto, gute Musik und der/die passende Beifahrer/Beifahrerin. Gerade letzteres kann Fluch oder Segen für eine Autofahrt sein. Über wen sich die Österreicherinnen und Österreicher deshalb am meisten auf ihrem Beifahrersitz freuen, zeigt eine aktuelle Umfrage von AutoScout24.at unter 515 Befragten.

Auch wenn Fahrstile viel Potenzial für Meinungsverschiedenheiten liefern (können), ist der/die Partner/Partnerin für mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten Wunschbeifahrer/Wunschbeifahrerin Nummer 1. Männer freuen sich im Vergleich mehr darüber, den rechten Platz mit der Partnerin zu besetzen (63 Prozent), als Frauen sich über den Partner als Beifahrer freuen (53 Prozent).

Auch die Gesellschaft des besten Freundes bzw. der besten Freundin kann Fahrerinnen/Fahrern Freude bereiten. 30 Prozent geben Freundinnen/Freunde als präferierte Beifahrerinnen/Beifahrer an. Am stärksten vertreten ist dieses Empfinden in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen (42 Prozent).

Mit dem Alter dreht sich das. Unter den Über-50-Jährigen gibt nur mehr ein Viertel Freundinnen/Freunde als Wunschbeifahrerinnen/Wunschbeifahrer an.

Die Eltern sind wenig beliebt

Die Sprösslinge präferieren drei von zehn Personen am Beifahrersitz. Frauen (33 Prozent) sind dem Nachwuchs mehr zugetan als Männer (25 Prozent). Auch das Alter hat Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung im Auto: Ab 40 geben Eltern ihre Sprösslinge als Wunschbeifahrerin/Wunschbeifahrer häufiger an (40 Prozent). Umgekehrt zeigt sich ein anderes Bild. Während die eigene Mutter noch von knapp einem Fünftel (17 Prozent) als Wunschbeifahrerin angegeben wird, sind Väter mit acht Prozent nicht mehr so gerne gesehen. Auch zeigt sich ein umgekehrtes Altersgefälle: Mit steigendem Alter der Kinder sinkt die Beliebtheit der Elternteile am Beifahrersitz.

Schwiegereltern und Vorgesetzte nimmt man sehr ungern mit

Am wenigsten Wunsch verspüren Autofahrerinnen/Autofahrer danach, den Schwiegervater (0,4 Prozent), die Schwiegermutter (1,2 Prozent) oder den / die Chef/Chefin (0,8 Prozent) am Beifahrersitz vorzufinden. Auch Arbeitskolleginnen/Arbeitskollegen werden nur von etwa sechs Prozent gerne mitgenommen. Beliebter ist da noch das Haustier, das eine/einer von zehn Personen als Wunschbeifahrer:in angibt.

Zwölf Prozent fahren am liebsten allein

Schließlich gibt es noch die Genügsamen, immerhin rund neun Prozent der Befragten. Ihnen ist egal, wer daneben sitzt, Hauptsache sie dürfen selbst fahren. Und jede:r Achte zählt zu den einsamen Wölfen des Straßenverkehrs, verzichtet lieber ganz auf einen/eine Beifahrer/Beifahrerin und fährt im Idealfall allein.

Über die Umfrage: Die Innofact AG hat im März 2023 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 515 Österreicherinnen und Österreicher bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.

