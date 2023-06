Spritpreise in vielen Urlaubsländern höher als in Österreich

Während vor einem Jahr noch in zahlreichen Staaten der EU Diesel und Benzin mehr als zwei Euro pro Liter kosteten, ist das heuer in keinem einzigen Land der Fall, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Im Vergleich zu Ende Juni des Vorjahres kosten 50 Liter Eurosuper in Italien aktuell um zwölf Euro weniger, 50 Liter Diesel um 17 Euro weniger. In Kroatien sind es jeweils rund 20 Euro weniger.

Die Dieselpreise sind aktuell in Schweden, Finnland und im beliebtesten Reiseland der Österreicherinnen und Österreicher – Italien – am höchsten. Für 50 Liter Diesel sind in Italien mit rund 84 Euro um rund 8,50 Euro mehr zu zahlen als im Schnitt in Österreich, informiert der VCÖ. In Deutschland kostet eine 50-Liter Tankfüllung Diesel um rund fünf Euro mehr, in Griechenland um rund drei Euro. In der zweitbeliebtesten Urlaubsdestination Kroatien sind 50 Liter Diesel um rund 3,50 Euro günstiger als in Österreich. Niedriger ist der Preis für Diesel unter anderem auch in Polen, Slowenien, der Slowakei, Spanien und Tschechien.

Der Preis für Eurosuper ist in 15 EU-Staaten höher als in Österreich. Nach Dänemark und Finnland befindet sich mit Griechenland auch ein beliebtes Sommerreiseziel der Österreicherinnen und Österreicher unter den drei Staaten mit dem höchsten Preis. Für 50 Liter Eurosuper sind in Griechenland fast 94 Euro zu zahlen und damit um rund 15 Euro mehr als im Schnitt in Österreich, informiert der VCÖ. Auch in Frankreich ist um rund 15 Euro mehr zu zahlen, in Deutschland um rund 14 und in Italien um rund 13 Euro. Günstiger ist Eurosuper in Kroatien und unter anderem auch in Polen und Tschechien.

„Wer die Urlaubsreise nicht mit Bahn, Bus oder Fahrrad macht, kann mit spritsparendem Fahrstil einiges an Geld sparen, auch dort, wo Spritpreise niedriger sind als in Österreich“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Der VCÖ weist darauf hin, dass man mit spritsparendem Fahrstil mit einer Tankfüllung deutlich weiter kommt. Einen großen Einfluss auf den Spritverbrauch hat das Tempo. Wer auf der Autobahn 110 statt 130 km/h fährt senkt den Verbrauch im Schnitt um 17 Prozent, bei Tempo 100 statt 130 sogar um 23 Prozent.

„Gleiten statt rasen“ spart Geld

Neben dem Motto „Gleiten statt rasen“ ist vorausschauendes Fahren sehr wirksam, weil damit der Fuß früher vom Gaspedal genommen werden kann. Niedrigtourig verbraucht ein Auto ebenfalls weniger Sprit, deshalb rasch in den nächsthöheren Gang schalten. Wer versucht, mit weniger Gepäck zu reisen, kann sich eine Dachbox sparen, die aufgrund des Luftwiderstands ebenfalls den Verbrauch erhöht. Ein regelrechter Spritfresser kann die Klimaanlage sein. Wer sie zu kalt einstellt, treibt den Spritverbrauch in die Höhe.

Neben dem spritsparenden Fahrstil ist auch das Mobilitätsverhalten am Urlaubsort eine Möglichkeit, Spritkosten zu reduzieren. Kurze Strecken möglichst zu Fuß gehen. Manche Unterkünfte bieten kostenlos Fahrräder zum Ausleihen an. In manchen Regionen kann der Öffentliche Verkehr mit Tourismuskarten kostenlos oder ermäßigt benützt werden.