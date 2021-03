Ein strenges Programm legt Volvo für die nächsten Jahre vor, nämlich eine komplette Umstellung auf Elektroantriebe. Bis 2025 will die schwedische Marke unter den Fittichen des chinesischen Geely-Konzerns den Verkaufsanteil der reinen Stromer auf 50 Prozent des Gesamtvolumens anheben, bis 2030 soll es nur noch elektrisch angetriebene Modelle geben.

Ein zweiter Vorbote – nach dem XC40 Recharge Pure Electric – ist der C40 Recharge. Einerseits Nachfolger des V40, andererseits ein Crossover-Coupé, seine Markteinführung ist für das kommende Jahr angekündigt. Technikbasis ist der vollelektrische XC40, mit zwei Elektromotoren (und damit Allradantrieb), 408 PS stark. Das Reichweitenversprechen ist für beide Kompakte gleich: rund 420 Kilometer (78-kWh-Batterie).

Das ist jedoch nur ein Teil der geplanten Schritte in die nahe Zukunft. Ein weiterer ist der Ausbau der Digitalisierung. Der C40 soll ausschließlich über das Internet geordert werden können (was werden da die Händler sagen?). Derweilen ziehen die Diesel aus dem XC40 aus. Dann sind in allen Baureihen sukzessive die Benziner dran. Was vermutlich nicht ohne Neuaufstellung der gesamten Modellpalette vor sich gehen wird.