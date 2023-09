286 PS stark und 621 Kilometer weit – neuer ID.7

VW stattet den ID.7 besonders komfortabel und mit hochwertigen Technologien aus. Highlights wie das Augmented-Reality-Head-up-Display oder das Navigationssystem Discover Pro Max gehören zur Serienausstattung. „Überzeugen wird der Wagen durch hohe Reichweite, schnelles Laden, hohes Platzangebot und intuitive Bedienung“, schwärmen die Deutschen.

Erstmals zu sehen ist der neue ID.7 im Rahmen der Wiener Elektrotage, die von 13. bis 17. September in Wien am Rathausplatz über die Bühne gehen. Der neue vollelektrische Premiumstandard der Marke kann am VW-Stand begutachtet werden, bevor die ersten Fahrzeuge dann voraussichtlich gegen Jahresende in die Schauräume kommen.

Schon 2026 werden wir das breiteste E-Portfolio aller Hersteller anbieten – vom Einstiegsmodell für unter 25.000 Euro bis zum neuen Topmodell ID.7. Unser Ziel bis 2030: Ein E-Auto-Anteil in Europa von 80 Prozent, ab 2033 wird VW in Europa nur noch E-Autos produzieren. Thomas Schäfer, CEO der Marke VW

Mit dem ID.7 stellt VW einmal mehr die Vorteile und die Vielseitigkeit seines Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) unter Beweis. Dank kurzer Überhänge und einem langen Radstand bietet die Limousine einen geräumigen Innenraum mit viel Beinfreiheit für die Fondpassagiere. Und im Kofferraum findet Gepäck mit einem Gesamtvolumen bis zu 532 Litern Platz.

Die kompakt konstruierte, im Fahrzeugheck installierte Antriebseinheit kommt auf 286 PS und 545 Newtonmeter. Trotz einer Länge von fast fünf Metern lässt sich der Wagen agil manövrieren, denn sein Wendekreis beträgt lediglich 10,9 Meter. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 14,1 bis 19,2 kWh pro 100 Kilometer und einer Reichweite von bis zu 621 Kilometer (laut WLTP; 77 kWh Akkukapazität netto) empfiehlt sich der neue VW auch für längere Strecken.

Cool: Im ID.7 kommen erstmals elektronisch gesteuerte, intelligente Luftausströmer zum Einsatz, die die Luft großflächig im Innenraum verteilen und somit für schnellere Abkühlung bzw. Erwärmung sorgen können. Das große, optionale Panoramadach (Smart Glas) kann per Touch- und Sprachbedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden. Die neue Sprachassistenz IDA kann natürliche Sprache verstehen und die Fahrzeugbedienung vereinfachen. Der ID.7 überzeugt darüber hinaus mit einer neuen Menüstruktur beim Infotainmentsystem, viele Kundenwünsche wurden hier berücksichtigt und sind in die neue Bedienlogik eingeflossen.

Foto: VW

Foto: VW

Foto: VW

Neu: VW ID.7

VW startet jetzt den Vorverkauf seiner vollelektrischen Limousine ID.7. Man kann den Vollstromer zunächst in der Ausstattungsvariante Pro bestellen. Kostenpunkt: ab 59.990 Euro (inklusive E-Mobilitätsbonus des Importeurs). Serienmäßig unter anderem: Augmented-Reality-Head-up-Display, Navigationssystem Discover Pro Max mit 15-Zoll Display, schlüsselloses Schließ- und Startsystem, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Ausparkassistent, Rückfahrkamera.