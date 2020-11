Das Wichtigste bei einem Kombi? Das Kofferraumvolumen! Hier kann der Golf Variant Nummer 8 aufzeigen: Mindestens 611 Liter (fünfsitzig, bis zur Oberkante Rücksitzlehne) und maximal 1.642 Liter (zweisitzig, dachhoch) passen in die neue Generation des Bestsellers (seit 1992 mehr als drei Millionen Mal verkauft). Das sind um sechs bzw. 22 Liter mehr als beim Vorgänger. Nettes Detail: Falls beide Hände mit Einkäufen oder Gepäck beladen sind, kann die optional elektrische Heckklappe alternativ per virtuellem Pedal geöffnet werden. Nicht unwichtig: Der Längenzuwachs (plus 66 Millimeter, somit 4.633 Millimeter lang) kommt der Beinfreiheit im Fond ebenfalls zugute.

Groß aufzeigen kann auch das Design: Der Wolfsburger zeigt eine Linienführung, die durch maximale Aerodynamik, eine unwechselbare Frontpartie und eine kraftvolle Schulterpartie im Stil eines Shooting Brakes geprägt ist (Fünftürer und Kombi sind bis zur Fahrertür wie eineiige Zwillinge). Blick in den Innenraum: Das serienmäßige volldigitale Cockpit und die Ablösung des Großteils von Schaltern und Reglern durch berührungsempfindliche Schaltflächen sind im Vergleich zum Vorgänger eine echte Revolution.

„Mit dem neuen Golf Variant bieten wir nun noch mehr Golf als je zuvor: vielseitig, dynamisch, digital, vernetzt und großzügig in Ausstattung, Raumangebot und Kofferraum-volumen – ein konsequentes Multifunktionstool mit jeder Menge Platz für die ganze Familie!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Gestartet wird jetzt einmal mit drei Turbomotoren: normaler Benziner mit 110 PS (1.0 TSI), Mildhybrid-Benziner mit 110 PS (1.0 eTSI, 48-Volt-Technik) und Diesel mit 115 oder 150 PS (2.0 TDI, mit doppelter AdBlue-Einspritzung/Twindosing, die NOx-Emissionen werden signifikant reduziert). Alle vorbildlich sparsam, alle vorbildlich sauber, die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM wird mit links erfüllt. Zum Verlieben ist der 2.0 TDI mit 150 PS (360 Newtonmeter) und Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe – in 8,7 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, Höchstgeschwindigkeit 223 km/h, Verbrauch ab 4,6 Liter pro 100 Kilometer. Weitere Motoren (bis 190 PS) werden folgen, darunter auch eine Erdgasvariante.

Super vernetzt: Alle Golf Variant 8 haben ohne Aufpreis ein Navigationssystem mit Zugriff auf mobile Online-Dienste an Bord. Noch sicherer: Das lokale Warnsystem Car2X und der neue Abbiegeassistent erhöhen serienmäßig die Sicherheit. Gefällt uns: Die Bedienung im VW wird optional bzw. serienmäßig (je nach Ausstattung) von einer Sprachsteuerung unterstützt. Das System wird per „Hallo Volkswagen“ oder Button im Lenkrad aktiviert. Dann „Mir ist kalt“ sagen – und die Temperatur im Innenraum erhöht sich automatisch.