ID. Buzz: Einfach lieb!

Wow! VW hat es geschafft, die sympathische Optik des Ur-Bullis in die Moderne zu übersetzen. Für Schüchterne ist der ID. Buzz aber nichts: Er erregt unglaubliches Aufsehen. Wir wurden fotografiert, gefilmt, am Straßenrand gingen die Daumen hoch von Jung und Alt ... Wow auch der Innenraum (über das Hartplastik und die unpraktischen Slider sagen wir jetzt nichts), das Platzangebot vorne wie hinten ist schwer in Ordnung: Bis zu 2.123 Liter Ladevolumen ist beachtlich. Zwei Schiebetüren sind übrigens immer serienmäßig.

Entspannt und gelassen – diese Worte beschreiben im Grunde das ganze Geheimnis, wie es sich anfühlt, mit dem Fünfsitzer unterwegs zu sein. Mit 204 PS ist man nicht untermotorisiert, man kommt locker von A nach B. VW gibt eine Reichweite von rund 400 Kilometer an. Wir kamen auf rund 300 Kilometer. Dass der Verbrauch spürbar ansteigt, sobald man über 100 km/h fährt, liegt im Wesentlichen an der erheblichen Stirnfläche des ID. Buzz. Trotzdem lieb!

Foto: VW

Foto: VW

Foto: VW

Foto: VW

Test: VW ID. Buzz Pro

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.712 x 1.985 x 1.909 Millimeter, Radstand 2.989 Millimeter, Eigengewicht 2.525 Kilogramm, Kofferraumvolumen 1.121 (Oberkante Rücksitz) bis 2.123 Liter (hinter erster Sitzreihe, zweite Sitzreihe geklappt und maximal nach vorne geschoben). Motor: Elektromotor, 204 PS, 310 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 145 km/h, ab 20,97 kWh pro 100 Kilometer, Reichweite maximal 415 Kilometer (innerorts bis zu 560 Kilometer, WLTP), Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh (in 30 Minuten von fünf auf 80 Prozent, DC-Schnellladen 170 kW). Kraftübertragung: Heckantrieb, Automatikgetriebe (einstufig). Preis: ab 70.863 Euro, unser Testauto kostete 83.464,20 Euro (jeweils ohne den Förderungen).