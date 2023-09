Neuer Passat Variant: Allrounder für das Business und die Freizeit

Alles neu, aber typisch Passat. Clean und kraftvoll ist das Design – eindeutig Passat, eindeutig VW und doch aus jeder Perspektive neu. Effizient ist das kundenorientierte Programm aus zwei neuen Plug-in-, einem Mild-Hybridantrieb sowie drei Turbodieselvarianten. Hochkomfortabel ist der Reisekomfort des leisen, geräumigen Passat Variant, der optional mit einem neuen adaptiven Fahrwerk (DCC Pro) und neuen ergoActive-Sitzen (mit pneumatischer Druckpunktmassage) erhältlich sein wird. Vollständig neu entwickelt wurden die intuitiv bedienbaren Features der digitalisierten Cockpit-Landschaft. Auf Wunsch kann der neue Passat zudem selbstständig parken und lange Strecken assistiert zurücklegen.

Foto: VW

Foto: VW

Zwei neue Plug-in-Hybridantriebe. Kai Grünitz, Markenvorstand für Technische Entwicklung: „Die neueste Evolutionsstufe des Modularen Querbaukastens (MQB evo) bildet die hochinnovative technische Basis der neunten Passat-Generation. Durch die großen Skaleneffekte des MQB evo demokratisiert VW erneut zahlreiche Hightech-Entwicklungen und macht sie für hunderttausende Autofahrer verfügbar.“ Bestes Beispiel: die zwei komplett neu entwickelten Plug-in-Hybridantriebe (eHybrid) mit einer Systemleistung von 204 und 272 PS. Im Verbund mit einer neuen 19,7-kWh-Batterie (Nettoenergiegehalt) ermöglichen sie rein elektrische Reichweiten von rund 100 Kilometer. Mit dieser Distanz wird der neue Passat Variant im Alltag zum Elektroauto – dafür sorgen auch kurze Ladezeiten, denn die Batterie wird nun an AC-Ladepunkten mit 11 statt bisher 3,6 kW geladen. An DC-Schnellladesäulen kann der Passat Variant eHybrid sogar mit bis zu 50 kW laden. Zudem sorgt die Allianz aus E-Maschine und neuem, sparsamen Turbobenziner (1.5 TSI evo) für Gesamtreichweiten von ca, 1.000 Kilometer.

Neuer 48-Volt-Mildhybrid. Ebenfalls neu an Bord des Passat ist ein 48-Volt-Mildhybridantrieb (eTSI mit 150 PS), der kinetische in elektrische Energie umwandelt und das „Segeln“ ohne Verbrenner ermöglicht.

Turbodieselmotoren in drei Variationen. Die jeweils 2.0 TDI mit 122, 150 und 193 PS vervollständigen das Antriebsprogramm. Stets serienmäßig: ein automatisches Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Die Variante mit 193 PS hat serienmäßig den Allradantrieb 4Motion an Bord, alle anderen Modelle verfügen über Frontantrieb.

Neue Display-Landschaft. Vollständig neu konzipiert hat VW das hochwertige Interieur. Markant ist die klar gegliederte und großflächige Display-Landschaft – stilvoll, funktional und progressiv. Die technische Basis bildet der MIB4: Die neueste Generation des Modularen Infotainmentbaukastens ermöglicht eine intuitive Bedienbarkeit, die konsequent auf die Wünsche der VW-Fahrerinnen und -Fahrer ausgerichtet wurde.

Assistiert Parken. Der neue Passat Variant wird mit einem weiterentwickelten Programm modernster Assistenzsysteme an den Start gehen. Neu ist dabei das Spektrum der Parkassistenzsysteme. Dazu gehören der optionale Park Assist Plus, der Park Assist Pro und die Memory-Funktion für den Park Assist Pro. Via Park Assist Pro kann der neue Kombi fernbedient mittels Smartphone ein- und ausgeparkt werden. Hat der Passat die Memory-Funktion für den Park Assist Pro an Bord, kann das System auf Wunsch die letzten 50 Meter einer Fahrt aufzeichnen und speichern. Erreicht der VW erneut diese Position – etwa die Einfahrt in das heimische Carport –, bietet er an, das Einparken zu übernehmen. Auch das selbständige Ausparken ist möglich.

Weltpremiere des DCC Pro. Ein neues Level der Fahrwerkstechnik spiegelt die adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro wider. Ihre Spreizung aus maximaler Dynamik und höchstem Komfort setzt Maßstäbe in der Mittelklasse. Ermöglicht wird dies durch die erstmalig bei einem VW eingesetzte Zwei-Ventil-Technologie. Einen hohen Reisekomfort bieten auch die neuen ergoActive-Plus-Sitze mit einer pneumatischen Zehn-Kammer-Druckpunktmassage. Darüber hinaus sind es dank 50 Millimeter mehr Radstand gleichfalls 50 Millimeter mehr Beinfreiheit im Fond und bis zu 1.920 Liter Kofferraumvolumen (Karosserielänge 4.917 Millimeter), mit denen sich der neue Passat Variant als Allrounder für das Business und die Freizeit empfiehlt .

Foto: VW