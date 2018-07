SUVs boomen – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. VW erweitert mit dem T-Cross sein (europäisches) SUV-Programm – nach Touareg, Tiguan Allspace, Tiguan und T-Roc ist der Polo-SUV das fünfte Modell! Ein Auto, bei dem der Erfolg programmiert ist! Was sonst? Charismatisch designt, stets frontgetrieben, funktional konzipiert, höchst individuell konfigurierbar – und so nebenbei eines der sichersten Autos im Wettbewerb (immer inklusive ist zum Beispiel der Spurhalte-assistent).

Mit 4.107 Millimetern ist der T-Cross länger als der Polo (sie parken aber im gleichen Segment namens A0). Dank des Modularen Querbaukastens gibt es innen überraschend viel Platz (Kofferraumvolumen: 385/455 Liter, die Fondbank ist serienmäßig längsverstellbar). Auf der Liste der Extras steht ein digitales Cockpit.

„Mit dem T-Cross wird VW das SUV-Programm um ein praktisches und cooles Einstiegsmodell erweitern!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Der kleinste VW-SUV kommt mit vier Turbomotoren: drei Benziner (95, 115, 150 PS, jeweils mit Partikelfilter) sowie ein Diesel (95 PS).

Weiterer Blick in die nahe Zukunft: 2020 wird der erste vollelektrische SUV von VW auf den Markt kommen – I.D. Cross.