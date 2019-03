Ein Dutzend neue SUVs will VW zwischen 2016 und 2020 weltweit auf den Markt bringen. Jetzt, Anfang 2019, sind wir mittendrin in der größten SUV-Offensive der Wolfsburger. Eine wichtige Rolle spielt dabei der T-Cross. Denn im „kleinen“ SUV-Segment will VW in den nächsten zehn Jahren kräftig mitreden bzw. abkassieren – vor allem in China und Europa.

Der T-Cross ist ein Polo-SUV (baut auf der MQB-A0-Plattform auf), der T-Roc ist dagegen ein Golf-SUV.

„Für heuer haben wir 3.000 T-Cross geplant. Und so gut wie alle sind schon weg …“ Harald Feilhauer, Markenleiter VW Österreich

Der Neue ist um 55 Millimeter länger als der Polo – und um 138 Millimeter höher (somit gute Rundumsicht). Auf einer citytauglichen Länge von 4,11 Metern bietet der neue „Kleine“ überraschend viel Platz für die Passa-giere und deren Gepäck.

Fein: Die (ungeteilte) Fondbank ist serienmäßig in der Längsrichtung um 140 Millimeter verschiebbar – das ergibt ein Kofferraumvolumen von 385 bzw. 455 Litern, bei komplett umgelegter Fondbank stehen stolze 1.281 Liter zur Verfügung. Und so nebenbei: Ab der Ausstattungsversion Life ist die Lehne des Beifahrersitzes umklappbar, was eine Laderaumlänge von 2,36 Metern ergibt. Da würde sogar ein Billy-Regal reinpassen – gibt es das überhaupt noch?

VW Eine VW-Premiere ist das quer über das Heck gespann-te Reflektorband. Geschmackssache. Wir finden es schön.

Gestartet wird mit zwei Benzinmotoren, Dreizylinder, Turboaufladung inklusive, natürlich Euro-6d-Temp. 95 und 115 PS stark. Wir haben beide Aggregate getestet – beide haben uns überzeugt, Drehzahl vorausgesetzt, und mit dem Dreizylindersound kann man sich arrangieren. Passt: Den Spritverbrauch geben die Deutschen ab 4,9 Liter pro 100

Kilometer an (ab 112 Gramm CO 2 pro Kilometer).

Angesichts des Preisdrucks in diesem Segment ist kein Hybrid und erst recht keine Elektroversion geplant – eine Erdgasvariante ist allerdings denkbar. Ein Selbstzünder wird dafür schon demnächst nachgereicht. Leider nein heißt es beim Allradantrieb: Der T-Cross ist der erste VW-SUV, der ausschließlich mit Frontantrieb auf den Markt kommt (man kann halt nicht alles haben). Wie fühlt er sich an, beim Fahren? Wie ein Polo – gemütlich, souverän, macht Spaß. Und das ist mehr als okay.