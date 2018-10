Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Sagt man. Mit reichlich Verspätung kommt (endlich) der Polo-SUV – und der Fünftürer wird nicht bestraft, im Gegenteil! Erfolg vorprogrammiert …

Nach Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace und T-Roc wird der T-Cross das Wolfsburger SUV-Programm nach unten abrunden. 4,11 Meter lang ist er – das ist ein Plus von 54 Millimetern gegenüber dem Polo. Und 1,56 Meter hoch – ein Plus von 112 Millimetern … Dank der um 140 Millimeter verschiebbaren Rücksitzbank und der umklappbaren Rücksitzlehne wird der kleinste VW-SUV zum echten Vielfraß: Das maximale Kofferraumvolumen wird mit stolzen 1.281 Litern angegeben (in der Normalstellung passen 385 Liter rein – Golf-Niveau). Seine Basis bildet – wie bereits beim Polo – der modulare Querbaukasten des Konzerns.

Für eine zügige Fahrt werden zunächst vier Turbomotoren (natürlich alle Euro 6d-Temp) zur Auswahl stehen: drei Benziner (1,0-Liter-Dreizylinder mit 95 und 115 PS, 1,5-Liter-Vier-

zylinder mit 150 PS) sowie ein Diesel (1,6-Liter-Vierzylinder mit 95 PS). Der stärkste Benziner ist mit einem aktiven Zylindermanagement ausgestattet. Die Verbrauchswerte sind derzeit noch top secret. Schaltoder Doppelkupplungsgetriebe. Ausschließlich Frontantrieb, an einen Allradantrieb – robuster Look hin, robuster Look her – wird nicht gedacht.

Die VW-Leute rechnen, dass im Jahr 2025 jeder zweite weltweit verkaufte VW-Pkw ein SUV sein wird (aktuell ist es jeder Fünfte). Bis 2025 wird VW weltweit über 30 SUV-Modelle im Angebot haben. Für nächstes Jahr ist der T-Roc, der Golf-SUV, als Cabrio angekündigt. 2020 kommt mit dem I.D. Crozz der erste vollelektrische SUV von VW auf den Markt.