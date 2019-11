Es ist ja doch noch nicht alles elektrisch, was die Wolfsburger an Neuem auf Lager haben. Auch wenn es sich im konkreten Fall um ein Derivat und nicht um ein jungfräuliches Modell handelt. Das ist der T-Roc ohnehin nicht mehr. Der Crossover aus Wolfsburg ist in der kompakten Klasse 2017 gestartet. Erwartungsgemäß hat er reüssiert in seiner Klasse. Als sogenannter A0-SUV war er 2018 der Topseller (vor Seat Arona und Dacia Duster). Als Initialschub für eine Prolongierung des Erfolgs setzt VW jetzt eine Topversion an die Spitze der Baureihe. Nachdem das Kürzel GTI für alle Ewigkeit dem Golf vorbehalten zu sein scheint, wird es stattdessen mit einem R markiert. Mit gutem Grund. Denn es steckt in der modifizierten und in Details auf Hochglanz polierten Schale (siehe die Außenspiegelgehäuse in mattiertem Chrom-Finish) der auf 300 PS und 400 Newtonmeter gepushte 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, der auch den Golf R/Golf R Variant zum Sportler adelt.

Mit dem Kraftwerk allein, samt siebenstufiger Direktschaltung (dirigierbar über Lenkrad-Paddles) und permanentem Allradantrieb, ist es nicht getan. Der T-Roc R(abiat) liegt 20 Millimeter tiefer, serienmäßig dazu addiert sind Progressivlenkung und Hochleistungsbremsen. Ein Teil des Exterieurdekors wurde bereits erwähnt, dazu kommen, zwecks Wiedererkennungswert, etliche R-Logos. Die zieren auch das Interieur, nebst griffigem Sportlenkrad und entsprechender Möblierung. An den recht grob genarbten Hartplastikkomponenten ändert das nichts. Auch muss man zwar nichts für das Digital-Cockpit, dafür aber für ein Navigationssystem etwas drauflegen. Ebenfalls im Aufpreisprogramm, um im sportlichen Bereich zu bleiben: selbst regulierendes adaptives Fahrwerk und Titanauspuffanlage (von Akrapovic).

„Mit der Kombination aus Performance und Lifestyle ist der T-Roc R der neue Star in der Kompakt-Crossover-Baureihe …“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Einmal mit allem ausstaffiert waren jene T-Roc R, die ausgehend von Nizza die Kurven der Provence erobern durften. Zum Auftakt musste der Power-Crossover aber eher seine Schwimmtalente unter Beweis stellen: Es schüttete bis zur völligen Fahrbahnüberflutung. Das reizte die Fähigkeiten der Klimaautomatik aus und ebenso die prompte Traktionsbereitschaft des eigens abgestimmten Allradantriebssystems (um Untersteuerverhalten hintanzuhalten). Ebenso die der Lenkung und der Fahrwerksauslegung, situationsgemäß vorerst auf den Komfort-Modus justiert. Doch zieht jedes Gewitter vorbei – und mit zunehmendem Auftrocknen entrollten sich die Talente des Hochbeiners.

Der kann den 0-auf-100-Sprint in 4,8 Sekunden erledigen und ist maximal 250 km/h schnell. Haben wir nicht ausprobiert. Dafür den Race-Modus, denn einen Sport gibt es gar nicht. Da wirkt zwar das Federungsverhalten auf holprigem Untergrund etwas ungnädig (aber völlig unpoltrig), doch ist die eigentliche Ernte höchst spontane Antrittsbereitschaft samt superpräzisem Einlenkverhalten und anhaltend prompter Bremsbereitschaft. Dergestalt ist es zwar unwahrscheinlich, dass man die Normverbrauchsangabe von 7,5 Litern pro 100 Kilometer erreicht, doch ist es ebenso unwahrscheinlich, dass man sich den T-Roc R zum spritsparenden Fahren in den Fuhrpark holt. Auch ernsthaftere Geländetouren sind seine Sache nicht.