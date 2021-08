Bühne frei für eine neue Karosserieform der Marke VW: Mit dem Taigo bringt Wolfsburg erstmals ein SUV-Coupé auf den europäischen Markt.

In Brasilien bietet VW den T-Cross schon seit Sommer 2020 als schickes SUV-Coupé an. Dort heißt die Baureihe Nivus. In Europa beginnt jeder Name eines VW-SUVs mit T – deshalb Taigo (der Name ist, so die Markting-Abteilung des deutschen Konzerns, auch vom Tiger abgeleitet). Der „Bruder“ von Polo und T-Cross – die technische Basis liefert der Modulare Querbaukasten.

Bleiben wir gleich bei der Technik: Dieselmotoren sind out, drei Benziner werden zur Auswahl stehen (TSI – Drei- und Vierzylinder, 95, 110 und 150 PS stark, Topmotorisierung ausschließlich mit Doppelkupplungsgetriebe). Mildhybridisierung ist möglich, aber noch nicht beschlossen. Fix: Als Vollelektriker wird es den Wagen nicht geben. Ebenso ist kein Allradantrieb geplant (ausschließlich Frontantrieb).

„Der Taigo zeigt einen neuen sportlichen Crossover-Bodystyle mit coupéhafter Silhouette. Mit seinem Fokus auf Style, Individualität und Emotion spricht der kleine CUV weitere Kundengruppen an!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Kraftvoll-knackig die Proportionen, die Seitenansicht zeichnet sich durch präzise und scharfe Linien aus, das durchgehende Leuchtenband am Heck betont die Breite des Fahrzeugs und unterstreicht seine sportliche Ausstrahlung.

Der Fünftürer ist ein cooler Typ – durchgestylt von A bis Z, die Praktikabilität ging dabei aber nicht verloren: erhöhte Sitzposition, ausreichend Kopffreiheit im Fond, Kofferraumvolumen 438 Liter (bei voller Bestuhlung), optional gibt es eine Anhängevorrichtung (gebremste Anhängelast bis zu 1.200 Kilogramm).

Wie die Serienausstattung genau aussehen wird, steht noch nicht fest. Ein volldigitales Cockpit ist aber immer inklusive. Bezüglich Fahrerassistenz zeigt der neue Crossover eine große Nähe zu den VW der höheren Segmente. Auf der Liste der Extras steht unter anderem der „IQ.Drive Travel Assist“ – das heißt: Automatisiertes Fahren der Stufe 2.