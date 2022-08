Werbung

Der Taigo ist ein „kleines“ SUV-Coupé – der Bruder vom T-Cross (und vom Polo). Kraftvoll-knackig seine Proportionen. Ein Eyecatcher, ein cooler Typ, durchgestylt von A bis Z.

Design und gleichzeitige Funktionalität muss kein Widerspruch sein – siehe erhöhte Sitzposition, siehe ausreichend Kopffreiheit im Fond (wo es auch Großgewachsene gut aushalten), siehe Kofferraumvolumen 440 Liter (bei voller Bestuhlung), optional gibt es sogar eine (abnehmbare) Anhängevorrichtung.

Gewöhnungsbedürftig: Die neumodischen Temperatur-Slider der Klimabedienung sind irgendwie unpraktisch und ungenau in der Handhabung.

Fahreindruck? Wer sich hinter das Lenkrad des Taigo 1.0 TSI DSG mit 110 PS setzt und losfährt, fühlt sich direkt in der Welt von VW wieder. In einer Wohlfühlwelt! Das Fahrgefühl ist im Grunde so, wie wir es seit ewig und drei Tagen von VW-Modellen kennen und schätzen: Der Motor (ein Dreizylinder) arbeitet laufruhig, die Lenkung angenehm leicht, und der Abrollkomfort ist aller Ehren wert.

Auch die Fahr- und Windgeräusche halten sich (auch bei höheren Autobahngeschwindigkeiten) in Grenzen.