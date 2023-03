Kias neues (SUV-)Flaggschiff: EV9

Werbung

Der EV9 basiert auf der Elektroplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und „gewährleistet sportliche Fahrleistungen“, so die Südkoreaner. Er bietet eine Reichweite von 541 Kilometern (in der Ausführung mit Heckantrieb und 19-Zoll-Rädern, nach WLTP). Und dank der ultraschnellen 800-Volt-Ladefähigkeit kann in rund 15 Minuten Strom für eine Strecke von 239 Kilometern „getankt“ werden (alle Werte vorläufig).

Fahren auf Autonomie-Level 3

Zu den vielen technologischen Neuerungen gehört der Autobahn-Staupilot (Highway Driving Pilot, geplant für EV9 GT-line), der in ausgewählten Märkten ein Fahren auf Autonomie-Level 3 ermöglichen soll. Neu ist auch der Kia Connect Store, der es Kunden erlauben wird, digitale Funktionen und Services auf Abruf zu ergänzen. Dadurch sind sie flexibel bei der Auswahl der Funktionen und können die Fähigkeiten des EV9 jederzeit per „Over the Air“-Update (OTA) an den individuellen Bedarf anpassen.

Der EV9 geht in jeder Beziehung über die traditionelle SUV-Sichtweise hinaus und stellt einen Höhepunkt der Design- und Entwicklungsfähigkeiten von Kia dar“ Ho Sung Song, Präsident und CEO der Kia Corporation

Der nach der Kia-Designphilosophie „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) gestaltete EV9 verkörpert die neue Sicht eines vollelektrischen SUVs mit einer einzigartigen Balance von natürlichen und modernen Elementen. „Opposites United“ basiert auf verschiedenen Säulen. Von zentraler Bedeutung für das Design des EV9 war die Säule „Bold for Nature“ (Mut zur Natur), die dazu anregt, Elemente aus der natürlichen Welt und aus der Welt des Materials zu kombinieren.

Im äußeren Auftreten zeigt der Kia-SUV eine souveräne zeitgemäße Gelassenheit, die einem hochentwickelten Elektrofahrzeug für die neue Ära der nachhaltigen Mobilität angemessen ist. Der EV9 hat einen Radstand von 3.100 Millimeter, er ist 5.010 Millimeter lang, 1.980 Miliimeter breit und 1.755 Millimeter hoch (GT-line: 1.780 Millimeter), er zeigt ein kühnes, modernes Erscheinungsbild und hat zugleich einen unverwechselbaren Charakter. Ebenso beeindruckend: die Aerodynamik (cW-Wert 0,28)

Jede Menge Platz im Innenraum. Der EV9 kommt ohne Tierhäute aus – wie künftig alle neuen Kia-Modelle. Foto: Kia

Vier Optionen bei der zweiten Reihe

Ein Novum bei weltweit vertriebenen Elektrofahrzeugen sind die vier Optionen der zweiten Reihe. Neben einer durchgehenden dreisitzigen Bank gehören dazu zwei Einzelsitze in verschiedenen Ausführungen: in der Standardversion, mit Entspannungsfunktion oder schwenkbar. Ist die zweite Reihe mit Entspannungssitzen ausgestattet, können bei einer Ladepause alle Insassen in den ersten beiden Reihen ihre Sitze in eine Liegeposition bringen. Die schwenkbaren Varianten lassen sich um 180 Grad drehen, sodass die Insassen in der zweiten Reihe mit denen in der dritten interagieren können. Auch befinden sich Ladeanschlüsse für mobile Geräte und Getränkehalter in der dritten Reihe.

Kia beschränkt sich in seinem strategischen Engagement, eine führende Kraft in der nachhaltigen Mobilität zu werden, und bei seinem Plan, bis 2045 CO2-Neutralität zu erreichen, nicht auf den Einsatz emissionsfreier Elektroantriebe. Die Nachhaltigkeitsorientierung der Marke erstreckt sich auch auf die Materialien, die in den Fahrzeugen verwendet werden. Hier setzt der EV9 durch den hohen Anteil umweltfreundlicher Materialien neue Maßstäbe. Der Elektro-SUV ist das erste Modell, bei dem die Marke ihre dreistufige Strategie für nachhaltiges Design (Design Sustainability Strategy) angewendet hat. Sie sieht vor, die Verwendung von Leder auslaufen zu lassen, jedes neue Kia-Modell mit zehn nachhaltigen Must-have-Elementen auszustatten und den Einsatz von biobasierten Materialien wie Mais, Zuckerrohr und natürlichen Ölen kontinuierlich zu erhöhen. Darüber hinaus hat Kia sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von recyceltem Kunststoff bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern.

Bis zu 380 PS stark

Der neue Kia-SUV wird mit unterschiedlichen Antriebskonfigurationen angeboten. Der leistungsstarke 99,8-kWh-Akku lässt sich sowohl mit einem Heckantrieb (RWD) als auch mit einem Allradantrieb (AWD) kombinieren. Darüber hinaus ist in einzelnen Märkten eine Modellversion mit kleinerer Batterie (76,1 kWh) und Heckantrieb erhältlich. Der leistungsstärkste EV9 ist der Allradler, dessen beide Elektromotoren insgesamt 380 PS und ein kombiniertes Drehmoment von 600 Newtonmeter mobilisieren. Damit sprintet der EV9 AWD in nur sechs Sekunden auf 100 km/h. Steigern lässt sich die Beschleunigungsleistung noch durch die optionale Boost-Funktion: Sie erhöht das Drehmoment auf bemerkenswerte 700 Newtonmeter, sodass der EV9 AWD schon nach 5,3 Sekunden die Tempo-100-Marke knackt. Der Hecktriebler mit 99,8-kWh-Akku besitzt einen 204 PS starken Elektromotor mit 350 Newtonmeter Drehmoment, der den Wagen in 9,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Die RWD-Version mit dem kleineren Akku leistet 218 PS (350 Newtonmeter Drehmoment) und erreicht nach 8,2 Sekunden Tempo 100 (alle Werte vorläufig).

Stattlicher Familienfreund: Der EV9 bringt es auf rund fünf Meter Länge. Foto: Kia

Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes von Kia bei der Entwicklung des Antriebsstrangs ist das sportliche Fahrverhalten des SUVs gepaart mit einer absolut langstreckentauglichen Reichweite von bis zu 541 Kilometern nach WLTP). Das ultraschnelle Laden trägt ebenfalls dazu bei, dass Familien im EV9 auch auf langen Fahrten entspannt reisen können. Dank seiner integrierten Ladekontrolleinheit (Integrated Charging Control Unit, ICCU) verfügt der EV9 über eine „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L). Sie ermöglicht es, Strom mit einer Leistung von bis zu 3,68 kW (Wert für europäische Märkte) aus der Fahrzeugbatterie zu entnehmen, um Laptops, Haushaltsgeräte oder Camping-Equipment anzuschließen oder auch ein E-Bike aufzuladen.

Zum Abschluss noch eine Premiere: Der EV9 ist der erste Kia, der sich mithilfe des Smartphones öffnen und starten lassen wird, wobei das Gerät in der Tasche bleiben kann. Dieser digitale Autoschlüssel „Digital Key 2“ arbeitet mit der Ultrabreitband-Technologie (UWB).

Neu: Kia EV9

Der EV9 wird gegen Jahresende nach Österreich kommen. Voraussichtlich ab Mitte des Jahres reservierbar bzw. bestellbar. Preise und nähere Details zu den Ausstattungen stehen derzeit noch nicht fest. Der Einstiegspreis wird voraussichtlich bei ca. 70.000 Euro liegen.