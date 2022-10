Nissans Abenteurer als familiärer Crossover

Werbung

Der Erstling von 2001 stand im Zeichen SUV-typischer Urwüchsigkeit. Im Laufe der folgenden beiden Generationen orientierte er sich, gemildert markant, in Richtung Crossover. Dabei bleibt es, wie Nissan betont, denn das Thema Sports Utility Vehicle steht nach wie vor nicht im besten Ruf. Weshalb der neue X-Trail als Familien-Abenteurer platziert wird, nicht zuletzt aufgrund optionaler Siebensitzigkeit. Und der Spritfresserargumentation setzt man eine durchgängige Elektrifizierung entgegen.

Wohl gibt es nach wie vor einen Verbrenner, mit 163 PS, doch ist der mild hybridisiert. Der Fokus liegt auf dem von Nissan entwickelten Vollhy-bridsystem namens e-Power, das die Antriebsaufgaben – an der Vorderachse – alleine dem Strommotor zugesteht und 204 PS Systemleistung produziert.

Der Benziner, ein 1,5-Liter-Dreizylinderturbo, ist lediglich ein Zuträger, der Motor und Batterie mit Energie versorgt. Ist ein zweites Stromaggre- gat an Bord, an der Hinterachse, resultieren daraus elektrisch generierter Allradantrieb und eine Spitzenleistung von 214 PS.

"Der X-Trail hat sich als Familienfahrzeug für gemeinsame Abenteuer etabliert!“ Sissy Schaljo Pressesprecherin Nissan Österreich

In dieser Konfiguration trat der neue X-Trail, 4.680 Millimeter lang, sein Debüt auf abwechslungsreichen Routen an. Der Power des Antriebs und den Talenten des 4x4-Systems auf den Zahn gefühlt werden konnte auf Autobahnen, Landstraßen und stellenweise einspurigen und verwinkelten, teils geschotterten Bergpfaden in der Triglav-Region (Slowenien).

Auf keinem der Terrains zeigte der Japaner Schwächen – und auch kaum Temperamentausbrüche. Schließlich soll er in erster Linie ein für alle Passagiere verdaulicher Familientransporter sein. Wobei empfohlen wird, niemanden, der größer als 1,60 Meter ist, in die dritte Reihe zu setzen. Das Erklimmen der Hinterbank erfordert, trotz um 220 Millimeter verschiebbarer Fondsitze, jugendliche Gelenkigkeit.

Stichwort Agilität: Die kann man dem Neuen nicht absprechen, allerdings ist Einlenkzackigkeit weniger sein Metier. Auch wirkt das Antriebssystem auf steilen Steigungen ein wenig angestrengt, da erhebt der Dreizylinder vernehmlich seine Stimme.

Liebste Gangart des komfortabel, doch nicht schaukelig gefederten Crossovers (Radstand: 2.705 Millimeter) ist der Gleitmodus, das Fahrprogramm Sport kam nur auf Autobahnauffahrten und bei – seltenen – Überholvorgängen zum Einsatz. Beeindruckend ist, was das Allradsystem leisten kann: Nissan hatte zur Demonstration eigens einen Offroad-Parcours auf einer Motocross-Strecke installiert.