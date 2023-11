Un-Vergängliches von der Beethoven Philharmonie heute in Baden

Für das erste Konzert am 8. November um 19.30 Uhr im Casino Baden bringt Fliedl eine Kostbarkeit der Kammermusik in den Konzertsaal: Mit der Sonate für Arpeggione, einer Art Gitarren-Cello, hat Schubert ein bleibendes Meisterwerk für ein mittlerweile vergessenes Instrument geschaffen. Heute wird diese romantisch-virtuose Sonate, die der diesjährige Artist in Residence Jeremias Fliedl in einer Version für Streichorchester für das Eröffnungskonzert ausgesucht hat, fast immer auf dem Cello gespielt.

Bei der Ouvertüre zur »Schönen Melusine« von Mendelssohn stammt die literarische Vorlage von Franz Grillparzer, die heute nur noch wenigen bekannt sein dürfte. Mendelssohn verstand das brillante Orchesterstück als Stimmungsbild und nicht als programmatische Deutung der Handlung.

Damit folgte er Beethoven, der ebenfalls den Begriff der Programmmusik ablehnte, wenngleich außermusikalische Ereignisse oft in seine Werke einfließen. Seine siebente Sinfonie, die zweifellos zu seinen unvergänglichen Schöpfungen zählt, entstand in der Zeit der europäischen Befreiungskriege gegen die Napoleonische Vorherrschaft und stellt so – wie seine „Eroica“ – ein politisches und humanistisches Credo Beethovens dar.

Anstelle des erkrankten Dirigenten Tomàs Grau springt kurzfristig der künstlerische Leiter der Beethoven Philharmonie, Thomas Rösner, ein und übernimmt das Konzert. Eine Konzerteinführung mit Rösner gibt es eine Stunde vor dem Konzert um 18.30 Uhr.

China-Tournee 2023

Von 10. November bis 2. Dezember wird die Beethoven Philharmonie zum zweiten Mal durch China touren - in drei Wochen stehen diesmal 12 Konzerte in 12 verschiedenen Städten auf dem Programm. Gespielt wird dort gemeinsam mit Simona Eisinger (Sopran) und Alexander Kaimbacher (Tenor) mit einem Wiener Galaprogramm, das über Mozarts »Zauberflöten-Ouvertüre«, Beethovens 3. Leonoren-Ouvertüre bis zur Musik der Strauss-Dynastie einen großen musikalischen Bogen spannt. „Wir freuen uns schon sehr auf diese aufregende Reise!“, sagt Leiter Thomas Rösner.

Beethoven Philharmonie. Foto: Martin Zeman

Konzert-Abo 2023/24 der Beethoven Philharmonie im Congress Center Baden

1. Abo-Konzert: Mittwoch, 8. November 2023, »Un-Vergängliches«

2. Abo-Konzert: Mittwoch, 21. Februar 2024, »Schicksal«

3. Abo-Konzert: Montag, 6. Mai 2024, »Oper ohne Worte«

4. Abo-Konzert: Mittwoch, 5. Juni 2024, »Beziehung und Versöhnung«

Für ihren Konzertzyklus im Casino Baden für die Saison 2023/24 hat die Beethoven Philharmonie vier Programme vorbereitet, die in vielfältigen Beziehungen zwischen den Komponisten und ihren Epochen miteinander verknüpft sind.

Die Musik der Wiener Klassik zieht sich als roter Faden durch die ganze Saison. Orchester-Namensgeber Ludwig van Beethoven ist mit den beiden kolossalen Sinfonien Nr. 5 und Nr. 7 vertreten, während von Mozart die fröhlich-virtuose Serenata notturna zur Aufführung kommt. Mit Anton Bruckner und Arnold Schönberg feiern 2024 zwei bedeutende österreichische Komponisten wichtige Jubiläen, die beide in diesem Zyklus vertreten sind.

Die Beethoven Philharmonie wird das wohl berühmteste und populärste Werk Schönbergs – seine »Verklärte Nacht« - spielen. Die Uraufführung des Vierten Klavierkonzerts des wiederentdeckten Komponisten Hans Winterberg verspricht ein international viel beachtetes Ereignis zu werden. Hans Winterberg war ein deutsch-jüdischer Prager Komponist. Sein Werk wurde nach seinem Tod unter verworrenen Umständen unter Verschluss gehalten und ist erst seit kurzem wieder zugänglich und macht nun weltweit von sich reden. Solist dieser Uraufführung ist der englische Virtuose Jonathan Powell, der an diesem Abend ebenfalls die berühmte Wanderer-Fantasie von Franz Schubert in der Fassung von Franz Liszt spielen wird.

Ein besonderer Genuss versprechen neue Begegnungen mit dem jungen österreichischen Cellisten Jeremias Fliedl zu werden: Laureate beim renommierten Reine Elisabeth Wettbewerb in Brüssel, kommt er als artist in residence für das Eröffnungs- und Schlusskonzert der Saison nach Baden. Gemeinsam mit Publikumsliebling Karin Adam wird er zum Abschluss der Saison dann das gewaltige Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms interpretieren.

Infos & Abos: 0676 350 25 63, braunsperger@beethovenphilharmonie; Einzelkarten für die 4 Abo-Konzerte beim Ticketservice im Congress Center Baden: 02252 44496 444

Mehr Information: https://beethovenphilharmonie.at/abo