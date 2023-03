Gedenkkonzert für Ferdinand Weiss in Baden

Anlässlich des 1. Todestag des weltbekannten Badener Komponisten, Förderungspreisträgers der Stadt Baden und Kulturpreisträgers der Stadt Baden spielen Weggefährten und Freunde kammermusikalische Werke von Ferdinand Weiss. Das Gedenkkonzert am Montag, 27. März, findet in Zusammenarbeit der Stadtgemeinde Baden mit INÖK – Interessengemeinschaft Niederösterreichische Komponist:innen statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zur Person Ferdinand Weiss

Ferdinand Weiss war ein vielseitig gebildeter Musiker: Er studierte zunächst an der Universität Geschichte sowie Musikwissenschaft und wechselte dann 1953 an die Musikakademie, wo er 1958 Komposition (bei Otto Siegl), 1960 Dirigieren (bei Hans Swarowsky) und 1961 Flöte (bei Hans Reznicek) mit Diplomen abschloss. Weiters absolvierte er noch den Chorleiter-Lehrgang sowie den Lehrgang für Musiktherapie und graduierte 1985 zum Magister Artium.

Weiss war, nach einem Rom-Stipendium der Akademie der Wissenschaften, ab 1963 zunächst einige Jahre freiberuflich als Komponist, Kapellmeister und Flötist tätig, ehe er 1967 eine Lehrstelle an der Musikschule Ill der Stadt Wien erhielt, wo er bis 1975 Musiktheorie, Flöte und Kammermusik unterrichtete. 1970 bis 1998 war er Professor für Musik an der Pädagogischen Akademie in Baden, daneben trat er als Chorleiter, Leiter der Interessensgemeinschaft Niederösterreichischer Komponisten (1989-1997) sowie als Veranstalter einer Reihe von Konzerten mit zeitgenössischer Musik hervor, aus der 1989 der »ZeitgeNÖssische Herbst« hervorging.

Auf kompositorischem Gebiet wurde Ferdinand Weiss vor allem durch Orchesterwerke (unter anderem drei Symphonien), Konzerte, Kammermusik verschiedenster Besetzung, Lieder und Unterrichtsliteratur bekannt, internationale Erfolge (zum Beispiel in Deutschland, Italien, Norwegen, Frankreich, Argentinien, Japan, Kuba sowie in den USA) und Preise dokumentieren das Ansehen seiner Arbeiten.

In Österreich erhielt Weiss unter anderem 1984 den Kulturpreis des Landes Niederösterreich sowie 1987 den Kulturpreis der Stadt Baden.

Sein ansehnliches Oeuvre umfasst weit über 400 Werke.

