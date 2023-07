Mit Cabrio-Bus auf kulinarischer Schmankerlreise durch den Bezirk

Am Donnerstag, 6. Juli war es so weit: Nach einer erfolgreichen "Winzercup-Saison" startete Winzercup-Veranstalter Thomas Lenger die erste Winzercup-Sommertour durch drei 2-Hauben-Lokale mit einem Cabrio-Oldtimerbus aus den 60er-Jahren von Wunderl-Reisen. In jedem Lokal gab es zwei Gänge und zwei Weine zu verkosten.

Nachdem die Gäste an den verschiedenen Haltestellen eingesammelt wurden, ging es zuerst ins Ziegelwerk nach Wimpassing, wo die ersten beiden Gänge und zwei Weine auf die Teilnehmer der Genuss-Tour warteten. Nach einem tollen Start bei herrlichem Wetter auf der Terrasse ging es weiter in die Outdoorküche des Rosenbauchs in Ebreichsdorf. Dort warteten gleich mehrere Tapas-Gänge, die direkt vor den Gästen am offenen Feuer zubereitet wurden. Dazu wurden wieder die passenden Weine serviert.

Schließlich ging es dann zur letzten Station, dem Thomas im Johanneshof, wo die Teilnehmer den Abend kulinarisch mit einem herrlichen Hirschragout und einem Dessert beschlossen. Am Ende des Abends gab es noch eine Kellerführung von Hannes Reinisch, bevor der Cabrio-Bus die Gäste wieder nach Hause brachte. Organisator Thomas Lenger zieht eine positive Bilanz: „Es war ein toller kulinarischer Abend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die zweite Winzercup-Sommertour am 3. August ist bereits ausverkauft und für die letzte am 31. August sind nur noch zwei Plätze frei! Wer also Lust auf einen besonderen kulinarischen Abend hat, muss schnell sein und sich die letzten beiden Tickets auf www.winzercup.at sichern.“