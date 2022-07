Voller Erfolg bei Baden in Weiß: Open Air Partys und Indoor Clubbings

Werbung

In den vergangenen 10 Jahren entwickelte sich Baden in Weiß präsentiert von Sparkasse Baden & MTF Samsung zum größten weißen Fest Österreichs. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsservice Baden und den drei Eventagenturen HSG EVENTS, Magoo Entertainment und Mujiziek. Insgesamt zelebrierten 25.000 BesucherInnen beim großen Clubbing am Samstag in 5 Locations auf 10 Floors das 10-jährige Jubiläum!

Die Mitveranstalter und Hauptverantwortlichen für die Clubbings sowie die gesamte Vermarktung, Oliver Pusswald (Magoo Entertainment), Roland Bartha (Mujiziek) und Dominik Gschiegl (HSG EVENTS) bedanken sich: „Wir möchten ein großes ‚Danke‘ an all unsere Gäste aussprechen – dieses Wochenende wurden die 10 Jahre BADEN IN WEISS in Ehren gehalten. Wir bedanken uns außerdem bei allen Partnern sowie der Stadtgemeinde Baden für die hervorragende Zusammenarbeit und freuen uns bereits auf nächstes Jahr!“

Lange Einkaufsnacht am Freitag: Zufriedene KundInnen trotz Wind und Wetter

Am Freitag, dem 1. Juli freuten sich Jung und Alt auf unzählige Aktionen und Highlights in den Badener Geschäften. Das Einkaufserlebnis gestaltete sich trotz des drohenden Unwetters ruhig und entspannt. Rundum zufriedene KundInnen, die es sich nicht nehmen ließen, durch die Fußgängerzone zu bummeln, machten das Bild perfekt. Die Betriebe legten sich ins Zeug und boten neben tollen Angeboten außerdem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Bürgermeister Stefan Szirucsek zieht ein positives Resumée: Baden in Weiß ist das Fest zum Sommer. Die zentralen Plätze der Stadt werden zur Bühne für Live-Musik und Kulinarik. Bei der langen Einkaufsnacht am Freitag und der Partynacht am Samstag ist sommerliche Lebensfreude spürbar.“

Auch für nächstes Jahr ist bereits ein Datum ins Auge gefasst: BADEN IN WEISS findet voraussichtlich von 30.6. – 1.7.2023 statt! Alle News gibt es unter www.badeninweiss.at und auf den Social-Media-Kanälen.

