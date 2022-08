Brunn am Gebirge: Auch die Römer fühlten sich wohl

Werbung

Heuer ist es genau 50 Jahre her, dass in Brunn am Gebirge ein bedeutsamer archäologischer Fund gemacht wurde. Im Herbst 1972 wurde an der Julius Raab-Siedlung nördlich des Ortszentrums gebaut, als ein Bagger auf große Steinplatten stieß. Zunächst war dies für die Ausführenden der Bauarbeiten ein Ärgernis, das man durch Versenken in einem nahegelegenen Ziegelteich aus dem Weg zu räumen begann. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich um keine natürlichen Gebilde handelte, sondern um sehr alte Artefakte.

„Notgrabung“ des Bundesdenkmalamts

Das Bundesdenkmalamt führte eine Notgrabung durch, die ein römerzeitliches Gräberfeld zutage förderte. Die Untersuchungen erfolgten durch die damals am Beginn ihrer großen Karriere stehende Archäologin Christa Farka – die spätere Leiterin der Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes und heutige Präsidentin der Gesellschaft der Freunde Carnuntums.

Die spätesten, der insgesamt 24 ausfindig gemachten Körperbestattungen konnten aufgrund der Grabbeigaben auf das vierte Jahrhundert nach Christus datiert werden. Es war ein eindrucksvoller Beleg für die römerzeitliche Besiedelung im Bezirk, dem im erst kurz zuvor 1969 eröffneten Brunner Heimathaus ein Ausstellungsraum eingerichtet wurde.

Alles schien geklärt und erforscht – bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts: Neue naturwissenschaftliche Methoden ermöglichten neue interessante Einblicke. Als besonders spektakulär stellte sich die ausgestellte Darstellung, der in der Region einst üblichen Tracht heraus, die rekonstruiert werden konnte. An den Brunner Römersteinen konnten letztlich sogar neue Techniken entwickelt werden, die auf internationalen Wissenschaftstagungen vorgestellt werden.

Um die Ergebnisse und die römische Vergangenheit auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werden im Brunner Heimathaus die „Römertage“ veranstaltet. Sie tragen nachhaltig zur Entwicklung der Wissenschaft und der Vermittlung von spannender Heimatkunde bei.

