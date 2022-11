Das Ende einer Ära: Schwemmstrecke auf der Schwechat

Die inzwischen mehr als 200 Jahre bestehende Hauptklause in Klausen Leopoldsdorf ist das älteste derartige Bauwerk in Österreich und steht unter Denkmalschutz. Sie hat alle bisherigen Hochwässer ohne wesentliche Schäden überstanden und dient nach Erlöschen der Triftbewilligung 1963 heute als Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz.

25 Jahre später, 1781, wurden auch Rechen und Nachdrückklause beim Urtelstein aus Quadern neu errichtet, sie waren aber nur 24 Jahre in Betrieb. Aber noch immer erfolgte der Transport des Holzes vom Rechenplatz nach Wien mit Pferdefuhrwerken, jedoch über die besser ausgebaute heutige Triester Straße.

Im Jahre 1797 begannen die Bauarbeiten an einer neuen, leistungsfähigen Transportverbindung von Wien nach Süden, dem Wiener Neustädter Kanal. Er überquert rund zwei Kilometer von Baden entfernt in einem Aquädukt die Schwechat, auf der noch immer Holz geschwemmt wurde.

Es lag nahe, 1803 nach Fertigstellung des Kanals, die Schwemme schon in Baden enden zu lassen und die Holzscheiter auf Kanalschiffen bis zum Wiener Hafen zu führen. So wurden 1805 der Möllersdorfer Rechen und die steinernere Klause beim Urtelstein abgebrochen und etwas unterhalb bei St. Helena im Flussbett der Schwechat ein fast einen Kilometer langer Scheiterplatz angelegt.

Fünf neue Rechenbauwerke steuerten den Scheiterstrom durch Kanäle für ein möglichst einfaches Ausspießen und Schlichten. Der Erbauer dieser mustergültigen Anlage war Philipp Schlucker, Baumeister aus Alland, der auch schon den letzten Rechen in Möllersdorf realisiert hatte. Schlucker und seine Arbeiter hatten übrigens 20 Jahre vorher die Mauer um den Lainzer Tiergarten errichtet.

Schwemmstrecke blieb bis Frühjahr 1942 in Betrieb

Die Schwemmstrecke von der Hauptklause bis zum Hauptrechen war nur mehr 20 Kilometer lang und blieb nach Unterlagen des Stadtarchivs Baden sogar bis zum Frühjahr 1942 in Betrieb! Natürlich war es zuletzt nicht mehr der Wiener Neustädter Kanal, sondern die Südbahn, über die das Holz zu den Verbrauchern kam. Damit ergibt sich eine Betriebszeit von 275 Jahren!

Tipps für Spurensucher: Die meisten Informationen über die Schwechatschwemme findet man im Holztrift- und Forstmuseum an der wieder hergestellten Schöpflklause. Hauptklause und Riesenbachklause sind gut erhalten, bei anderen mussten nach Ende der Schwemmberechtigung die Klaustore aufgebrochen werden, um sie durch Treibgut nicht zu blockieren. Der ehemalige Holzplatz in Baden wurde in das „Freizeitareal Holzrechenplatz“ umgewandelt. Am Holzrechenplatz 1 steht noch das frühere „Holzversilbererhaus“ für den Verkauf der Scheiter.

