Besucherrekord bei Badener Pfarrausflug nach Mariazell

108 Teilnehmer machten sich um 7.30 Uhr in der Früh in drei großen Reisebussen mit Start vor der Pfarrkirche St. Stephan auf den Weg. Das Ziel: Der in Österreich mit Abstand berühmteste und wichtigste Wallfahrtsort Mariazell in der Obersteiermark. In dieser Art und Weise war das sogar eine Premiere für die gesamte Kirchengemeinschaft Baden.

Organisiert wurde der Ausflug von den Badener Pfarren der Stadtpfarrkirche St. Stephan sowie St. Josef, St. Christoph und St. Anna Sooß. Pfarrer Clemens Abrahamowicz zeigt sich über den großen Erfolg und das Interesse aller Generationen höchst erfreut. Denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene jedes Alters waren mit an Bord.

Eine Karawane des Zusammengehens

„Schon das Volk Israels ist durch die weglose Wüste gezogen. Wenn wir praktisch gesagt auch in modernen Zeiten als Karawane durch schwierige Gebiete gehen sind wir geschützt vor Feinden“, sagt Pfarrer Clemens. Genau darin liege die Symbolik einer Wallfahrt wie nach Mariazell.

Perfekt organisiertes, straffes Programm

Das Programm war sehr gut organisiert. Nach einem früh morgendlichen Stopp bei dem Stift Lilienfeld ging es weiter zum malerischen Hubertussee im Fadental und somit an die Grenze zum Mariazellerland. Dort hielt der singende Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz einen Glaubensimpuls und spielte schwungvoll auf der Gitarre. Anschließend wanderte die bunt gemischte Gruppe zum ruhigen Hubertussee. Der Regen tat dabei der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Mit Wanderadjustierung, Kapuzen und Regenschirmen wurde die Naturschönheit bewundert und in sie eingetaucht.

Der Wortgottesdienst war unter dem Motto „Barmherzigkeit“ von Kindern und vielen Jugendlichen mitgestaltet. Nach dem gemeinsamen Picknick formierten sich mehrere Gruppen. Der Pfarrgemeinderat Stephan Hollaus machte sich mit einer Wandergruppe sehr sportlich auf den zweieinhalbstündigen Weg nach Mariazell, wo sich alle wieder trafen. Währenddessen düsten mit Andrea Koller und Kaplan Franklin Okwara 20 Kinder mit großer Begeisterung auf dem Mountaincart über die Gemeindealpe. Insgesamt waren 28 Kinder und Jugendliche sozusagen auf dem christlichen Bord.

Das Highlight: Messe in der Basilika Mariazell

Beeindruckend war die von Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz gehaltene Messe in der weltberühmten Basilika Mariazell. Alle Teilnehmer der Badener Pfarrausflugs-„Delegation“ und viele Touristen nahmen an der Heiligen Messe in einer der berühmtesten Basiliken teil. Pfarrer Clemens hat weitere große Pläne. Für den 24. August ist die nächste Wallfahrt nach Maria Schutz geplant. Aufgrund des großen Interesses werden auch kleinere Ausflüge stattfinden, die bald bekannt gegeben werden.