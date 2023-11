112 Jahre Kirchenchor Mozart-Requiem in der Stadtpfarrkirche Baden

Andjelko Igrec (im Bild bei einer Aufführung 2019) leitet am 1. November das Mozart-Requiem in St. Stephan. Foto: 2019psb/c.kollerics

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D as Festkonzert anlässlich des 112-jährigen Jubiläums des Kirchenchors St. Stephan lädt am 1. November dazu ein, Mozarts Requiem in d-moll, KV 626, im stimmungsvollen Rahmen der Pfarrkirche St. Stephan zu erleben.