Bezirk Baden: Stromausfälle in vielen Gemeinden verunsichern

Vollbild

FB

Gegen 11 Uhr war in Oberwaltersdorf ein lauter Knall zu hören und ein Feuerschein zu sehen. Bei einem Strommast dürfte ein „Isolator“ explodiert sein. Die Feuerwehr stand im Einsatz. Einige Kunden standen während der Stromausfälle vor verschlossenen Geschäftstüren, wie am Foto in Traiskirchen. Auch viele Ampeln fielen aus, es kam aber zu keinem Chaos.

1 /2