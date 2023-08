Gleichenfeier für Wohnbauprojekt „Downtown I Baden“

Das Areal direkt neben der Schwechat, in Baden als das „ehemalige Bierdepot“ bekannt, haben die Stadtimmobilien Baden im Juni 2020 an die niederösterreichische WET Wohnbaugruppe verkauft. Diese lässt hier über ihre Tochter VIVITgruppe einen freifinanzierten Wohnbau errichten. „Die zukünftigen Eigentümer erwarten freundliche, individuell geschnittene Grundrisse mit großzügigen Freiflächen, eine hauseigene Tiefgarage und eine qualitätsvolle Ausführung in ausgezeichneter Lage“, betont WET-Chef Christian Rädler.

Neben den an der Bauausführung beteiligten Professionisten wohnten auch Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek sowie Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (beide ÖVP) der Gleichenfeier bei. Im Rahmen der Ansprachen wurden die ausgezeichnete Lage, die gute Zusammenarbeit der involvierten Unternehmen sowie die hohe Bedeutung von fachmännischem Handwerk hervorgehoben. Lob und Dank ging dazu an die beteiligten Mitarbeiter und den Generalunternehmer Gebrüder Haider & Co., der im Anschluss auch für den traditionellen Richtspruch sorgte, launig vorgetragen durch Lehrling Christian Kölbel.

Lehrling Christian Kölbel trug den Richtspruch vor. Foto: Andreas Fussi

Besonders wurde die zentrale Lage des Wohnbaus gewürdigt. „Ich habe selbst 13 Jahre hier in der Nähe gewohnt“, sagte Szirucsek. Man sei rasch in der Fußgängerzone und allen Geschäften und Lokalen der Innenstadt. Auch der Bahnhof sei fußläufig gut erreichbar. Gemeinsam mit Kainz wünschte er weiterhin einen unfallfreien Bau. Die WET sei „in verlässlicher Partner“, würdigte Kainz.

Die Eigentumswohnungen verfügen über Wohnflächen von rund 34 m² bis 95 m² und 2 bis 4 Zimmer. Jede Wohnung ist mit zumindest einer Freifläche in Form eines Balkons, einer Terrasse bzw. Dachterrasse oder einem Eigengarten ausgestattet. Wegen der neben dem Neubau verlaufenden Schwechat werden die Eigengärten des inneren Wohnkörpers auf natürliche Weise von den gegenüberliegenden Nachbarn getrennt.

Für Komfort sollen hochwertige Materialien, wie Echtholzparkett und Marken-Sanitärprodukte bzw. Marken-Keramik, Fußbodenheizungen und elektrische Raffstores sorgen. Wohneinheiten in den Dachgeschoßen werden zudem laut Rädler standardmäßig mit Klimageräten ausgestattet. Neben den Kellerabteilen befindet sich im gemeinsamen Tiefgeschoß der beiden Gebäude die hauseigene Tiefgarage mit 19 Pkw- und 2 Motorrad-Stellplätzen. Mit den Aufzügen können Kellerabteile und Stellplätze von jedem Wohngeschoß bequem und trocken erreicht werden.

Das Interesse an den insgesamt 18 frei finanzierten Wohnungen ist laut Rädler sehr groß, sodass nur mehr 8 Einheiten aktuell verfügbar seien. Infos gibt es auf der Projektwebsite www.downtown-baden.at