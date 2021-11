Polizeitrick angewandt: 42-Jährige festgenommen

Es entstand ein Gesamtschaden von 198.800 Euro. Die serbische Staatsbürgerin wurde Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) bei ihrer Einreise nach Österreich festgenommen. Sie war geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Die Handschellen klickten für die 42-Jährige am Montag. Die Frau war zu Abholungen in den niederösterreichischen Bezirken Korneuburg, Mödling, Baden und Tulln sowie in Eisenstadt geständig.

Erhebungen waren nach mehreren Polizeitrick-Betrügereien in den Bezirken Korneuburg, Mödling, Baden und Tulln in der Zeit von Jänner bis April aufgenommen worden. Die 42-Jährige soll sich mehrmals als Polizistin ausgegeben und die Behauptung mit dem Herzeigen eines gefälschten Ausweises unterstrichen haben. Von der Staatsanwaltschaft Wien wurde schließlich ein EU-Haftbefehl gegen die Frau erlassen.

Angehören soll die Beschuldigte einer sogenannten kriminellen Vereinigung. Ermittlungen zur Ausforschung der weiteren Mitglieder werden fortgeführt, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.