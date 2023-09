Projekt steht: Kottingbrunn bekommt Lärmschutzwände

Bereits 2024 soll mit der Umsetzung des 2,7 Millionen Euro Projekts begonnen werden: Die Rede ist von der Errichtung moderner Lärmschutzwände entlang der Südbahn, auf einer Strecke von 1.900 Metern. Bürgermeister Christian Macho, ÖVP, erläutert: „Das Projekt hat eine längere Geschichte. Schon 2003 überlegte die Gemeinde, dass es Sinn machen würde, die Bahnstraße und das Ortszentrum mit Lärmschutzwänden zu schützen. Aber das Projekt wurde von der damaligen Gemeindeführung nicht umgesetzt.“ Jetzt, 20 Jahre später, hat die Gemeinde den Ball wieder aufgegriffen und die ÖBB spielen mit. 50 Prozent der Errichtungskosten übernehmen die ÖBB, 30 Prozent das Land NÖ und 20 Prozent trägt die Gemeinde Kottingbrunn. „Wir sind sehr froh, dass wir an das Projekt anknüpfen und im nächsten Jahr beginnen können“, sagt Macho.

Grenzwerte für Lärmschutzwände sind klar definiert

Die ÖBB betonen, laufend in Schallschutzmaßnahmen zu investieren. Pro Jahr macht das 20 Millionen Euro aus, die in Schallschutzmaßnahmen fließen. In Kottingbrunn errichten die ÖBB nun abschnittsweise rund 1.900 Meter neue Schallschutzwände. Die Schallschutzwände haben eine Höhe von 2 bis 2,5 Meter über Schienenoberkante. Wichtig ist den ÖBB, für einen effizienten Schallschutz der Anrainerinnen und Anrainer zu sorgen. Dabei setzen die ÖBB die „Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen“ um. Die Grenzwerte, ab deren Erreichen die Errichtung einer Lärmschutzwand erforderlich ist, liegen in der Nacht bei 55 Dezibel und bei Tag bei 65 Dezibel. Für jene Streckenabschnitte, wo Schallschutzsachverständige das Erreichen der Grenzwerte festgestellt haben, werden nun in Abstimmung mit dem Land Niederösterreich und der Gemeinde Kottingbrunn entsprechende Lärmschutzwände errichtet. Diese Abschnitte betreffen die Straße Richtung Bad Vöslau, die Bahnstraße und den Zentrumsbereich der Gemeinde.

Die Lärmschutzelemente werden von der Firma MABA Fertigteilindustrie GmbH hergestellt. Der Bürgermeister war bereits bei der Firma in Wöllersdorf und hat sich persönlich davon überzeugt, dass die Elemente hier bei einer kompetenten Firma produziert werden.