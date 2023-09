2. Geburtstag Stöhrsday in Traiskirchen

Auch Lukas Pellmann gratuliert heute Michi Tinhof und Stefan Stöhr zum 2. Geburtstag ihres Buchladens im Herzen der Thermenregion (Otto-Glöckel-Straße 2-4) und wird um 15 Uhr zu Gast sein. Foto: privat

D er engagierte Buchladen „Stöhr's Lesefutter“ in Traiskirchen feiert am 9. September ab 10 Uhr den 2. Geburtstag. An diesem Stöhrsday ist mit einer hohen Autorendichte zu rechnen!

Der 2. Geburtstag wird mit Kunden, Autoren und Freunden der österreichischen Buchbranche ordentlich gefeiert. Höhepunkte sind: Um 10 Uhr liest Petra Hartlieb für Jung und Alt aus ihrem Buch „Zuhause in unserer Buchhandlung“. Und um 16 Uhr liest Krimiautor Andreas Gruber aus seinem brandneuen Thriller Rachefrühling. Folgende Autoren werden signieren und für Gespräche zur Verfügung stehen: 10 Uhr Petra Hartlieb

11 Uhr Mina Albich und Mina König

11 Uhr Robert Bouchal und Wolfgang Mastny

12 Uhr Bettina Balàka und Constanze Scheib

13. Uhr Beate Ferchländer und Beate Maly

14 Uhr Colin Hadler und Ursula Poznanski

15 Uhr Lukas Pellmann und Norbert Ruhrhofer

15.30 Uhr Jennifer B. Wind

16 Uhr Beppo Beyerl und Andreas Gruber Weiters haben sich angekündigt: Lena Raubaum, Rotraut Schöberl, Daphne Maar, Roman Klementovic, Peter Glanninger, Christian Klinger und Veronika A. Grager. Dazu gibt es den ganzen Tag Speis und Trank. Gefeiert wird bis in den Abend hinein. Stefan Stöhr freut sich auf viele Besucher: „Lasst euch das nicht entgehen. Bei dieser Veranstaltung ist keine Anmeldung nötig und es gibt natürlich auch keinen Unkostenbeitrag.“