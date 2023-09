Grenzenloses Miteinander: No Problem Baden lud zur Jubiläumsgala

Seit 20 Jahren arbeitet der Verein No Problem Baden unermüdlich dafür, dass Menschen mit und ohne besondere Bedürfnisse jeden Alters und jeder Herkunft Integration aktiv leben können. Bei der No Problem Gala und dem No Problem Ball bietet der gemeinnützige Verein den perfekten Rahmen, um Lebensfreude, Herzlichkeit und Spaß zu einem großen, inklusiven Fest des Miteinanders zu vereinen.

Herbert Fischerauer führte durch das abwechslungsreiche Gala-Programm, welches sportliche Einlagen ebenso zu bieten hatte wie musikalische Unterhaltung, Tanz, spielerische Elemente sowie die Auszeichnung langjähriger Unterstützerinnen und Unterstützer.

Der gelungene Nachmittag begeisterte nicht nur das Publikum, sondern sorgte auch bei den vielen Akteuren für strahlende Gesichter. Bürgermeister Stefan Szirucsek dazu: „Die Begeisterung aller Mitwirkenden ist der schönste Beweis dafür, wie wichtig und richtig die Arbeit des Vereins No Problem Baden ist. Ich bin stolz darauf, dass Inklusion in Baden aktiv gelebt wird, danke dem Verein No Problem Baden für ihr großes Engagement und gratuliere herzlich zum Jubiläum.“

Mitwirkende der No Problem Jubiläumsgala waren: Daniela Mackh dance.musical.company, Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Pelzgasse/Praxismittelschule Baden, Musikschule Baden, Schülerinnen und Schüler der ASO Baden und Traiskirchen und der Waldschule Wr. Neustadt sowie Pavel Singer. Moderation: Herbert Fischerauer.