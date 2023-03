Badener IT-Firma: Von der Garage zur Branchenspitze

Bereits neben seinem Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien hat Michael Schwabl erste Kontakte in der Logistikbranche geknüpft. Als Student betreute er die Microsoft Infohotline bei der Firma Johann Weiss GmbH. „Das Unternehmen musste für die Auslieferung der Microsoft Updates zusätzlich ein Callcenter betreiben. Michael Weiss hat sich mit der Programmierung kleiner IT-Lösungen an uns Studenten gewandt. Bis wir schließlich mit dem Stückgutlogistik-Projekt Systempo tief in den Logistikprozess eingetaucht sind und mit unseren auf den Punkt gebrachten Lösungsansätzen reüssiert haben“, erzählt der Gründer von ondot solutions, wie er in der Logistikbranche Fuß gefasst hat.

„Die Geschichte von ondot solutions beginnt, so wie jede große Software-Idee, in einer Garage“, schmunzelt Michael Schwabl. Zu Beginn hat er gemeinsam mit zwei Freunden die easyNET New Media GmbH gegründet. Bald wurde ihm klar, dass sein Fokus auf der Entwicklung einer Logistiksoftware liegt. Daraus entstand 2003 die ondot solutions. Der Name steht für auf den Punkt gebrachte Logistiklösungen: „Ich kann es bis heute nicht leiden, wenn zu lange um den heißen Brei herumgeredet wird“, begründet Schwabl die Namenswahl. „Wir stellen konkrete Fragen, erarbeiten konkrete Antworten und bieten mit unserem Produkt shipping.NET punktgenaue Logistiklösungen an“, konkretisiert Schwabl.

Zu den ersten Leuchtturmprojekten zählen die Zusammenarbeit mit Johann Weiss GmbH (Kundenversandsystem), Leiner & Kika (Logistikplattform) sowie mit der Firma Englmayer (Zustellscannung mit mobilen Datenerfassungsgeräten). Mittlerweile vertrauen auch Unternehmen wie die Österreichische Post auf das von Schwabl entwickelte Produkt. „Jedes Paket geht über unsere Software“, sagt Schwabl.

Eine Million Pakete werden täglich abgewickelt

Die innovative IT-Firma zählt mittlerweile rund 400 Kunden und wickelt mit ihrer Software jeden Tag den Transport von einer Million Paketen ab. Schwabls Software war auch bei der Logistik des Wiener PCR-Testprogramms „Alles gurgelt“ im Einsatz.

2008 wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt und von sieben auf 15 Mitarbeiter aufgestockt. Heute beschäftigt Schwabl über 30 Personen in Baden. Unterstützt wird er von den Team-Leadern Christian Schwarzl, Mathias Herzog, Alexander Zytek (ein Mitarbeiter der ersten Stunde) und Patrick Schmoll. Im Dezember 2020 wurden die Büroräumlichkeiten von Wiener Neudorf in eine renovierte Stadtvilla nach Baden übersiedelt.

Für die Zukunft sieht das ondot Team großes Potenzial in neuen Technologien der Kommissionierung mit 3-D-Brillen, dynamischen Abholmöglichkeiten sowie Tourenoptimierungsmodellen. Auch künstliche Intelligenz bei der internen Optimierung der Projektumsetzung, beim Support und dem Wissenstransfer ist ein Thema. „Die Logistik ist ein spannendes Betätigungsfeld. Wir haben mit unserem Produkt shipping.NET einen großen Beitrag für die Digitalisierung der Logistikprozesse geleistet und wir passen unsere Module laufend an“, betont Michael Schwabl.

