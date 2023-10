20. Ebreichsdorfer Stadtlauf: Jubiläum und Finale gleichzeitig

Ebreichsdorf feierte am 24. September den 20. Stadtlauf in diesem Jahr und erstmals fand auch das Finale des Laufcups Ost in der Stadt statt. Bei kühlerem Wetter als üblich, aber für die Läufer ideal, versammelten sich knapp 400 Sportlerinnen und Sportler, um an diesem Sportevent teilzunehmen. Bürgermeister Wolfgang Kocevar und Vizebürgermeister Christian Pusch (beide SPÖ), zeigten sich begeistert von der Teilnehmerzahl.

Stadtlauf Ebreichsdorf zog breites Starterfeld an

Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Ebreichsdorf, sondern auch aus benachbarten Gemeinden und Laufvereinen. Sogar Jugendliche aus der Partnergemeinde Ziebice in Polen waren vertreten. Besonders beeindruckend war das Engagement der Jugendlichen, darunter Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ebreichsdorf und der Volksschulen, die motiviert an den Start gingen und die Altersgruppen U6 bis U14 mit Begeisterung füllten.

Markus Sostaric vom LC ASBÖ Breitenau wurde bei den Herren mit einer Zeit von 33:23 zum verdienten Sieger gekürt, dicht gefolgt von Thomas Poms, der ebenfalls beim ASBÖ Ebreichsdorf aktiv ist. Die bekannte Triathletin Lisa Hütthaller nahm ebenfalls am Volkslauf teil und gewann in der Damen-Kategorie auf der 6,6 km-Strecke.

Besondere Anerkennung erhielten die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer, die von Bürgermeister und Vizebürgermeister mit einem Obstkorb ausgezeichnet wurden.

Kocevar betonte die Bedeutung des Stadtlaufs als beliebten Treffpunkt für Sportbegeisterte, Familien und Freunde nicht nur in Ebreichsdorf, sondern auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Er freut sich bereits auf den nächsten Stadtlauf im kommenden Jahr und auf weitere sportliche Höchstleistungen.