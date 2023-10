Betreuung über Plattform - Ebreichsdorf kooperiert mit „vidaflex“

Dieses Angebot wird in Kooperation mit der „Vidaflex BetreuerInnen Service GmbH“ abgewickelt, einem gemeinnützigen Verein der Vida-Gewerkschaft. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, eine transparente und sichere Vermittlung von 24-Stunden-Betreuungskräften mit Hilfe einer Vermittlungsplattform anzubieten. Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf will das Service des Vereins nutzen.

Eine Plattform, bei der BetreuerInnen unabhängig von Agenturen ihre Leistungen direkt Menschen anbieten können, die Betreuung benötigen, war und ist ein lang gehegter Wunsch vieler 24-Stunden-BetreuerInnen und Angehörigen von pflegebedürftigen Personen. Aus diesem Grund hat es sich die Initiative Vidaflex zum Ziel gesetzt, mit ihrer BetreuerInnen-Plattform www.betreuerinnen.at die 24-Stunden-Betreuung in Österreich frei von versteckten Provisionen und langen Wartezeiten anbieten zu können. Dabei wird die Vermittlung von Betreuung zu Hause auf Augenhöhe angeboten. Dies soll sowohl den zu betreuenden Personen als auch den 24-Stunden-BetreuerInnen zugutekommen.

„Das Wohl unserer Pensionistinnen und Pensionisten liegt uns sehr am Herzen, und wir möchten dabei unterstützen, dass sie die bestmögliche Betreuung erhalten. Mit der Zusammenarbeit mit „betreuerinnen.at“ setzen wir einen weiteren Schritt zum Gesamtpaket „soziales Ebreichsdorf“. Wir sehen Gesundheit, Pflege, Soforthilfe in Krisenzeiten und persönliche Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger als ganzheitliche Herausforderung und die gilt es mit verschiedenen Angeboten abzudecken“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Kocevar.

Stadtrat Thomas Dobousek ergänzt: „Uns ist wichtig, dass Menschen mit Pflegebedarf in unserer Stadt in ihren eigenen vier Wänden eine vertraute und angenehme Umgebung genießen können, während sie die notwendige Betreuung erhalten.“

Christoph Lipinski, Geschäftsführer der Vidaflex BetreuerInnen Service Gmbh fügt hinzu: „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen so wichtigen Mitstreiter wie Wolfgang Kocevar, Ebreichsdorfer Bürgermeister, Landtagsabgeordneter in NÖ und Vizepräsident des niederösterreichischen Gemeindeverbandes als Kooperationspartner für dieses einzigartige Projekt gewinnen zu können.“

In Niederösterreich arbeiten rund 25.000 Menschen in der 24-Stunden-Betreuung und sorgen dafür, dass 10.000 Menschen in den eigenen vier Wänden betreut werden können. „Es ist ein nachvollziehbarer Wunsch von Pflegebedürftigen, in ihrer gewohnten Umgebung betreut zu werden“, betont Horst Pammer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida Niederösterreich.

„Wir haben schon vor der Pandemie bemerkt, dass sowohl die BetreuerInnen als auch die zu Betreuenden sowie deren Angehörige mit ihren Sorgen oftmals allein gelassen werden. Dadurch entsteht schnell ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Das darf nicht sein und ist auch nicht notwendig – wir wissen, dass es anders und besser geht. Gemeinsam mit unserer Schwesternorganisation Vidaflex machen wir es vor und gehen als Gewerkschaft einen neuen Weg für zu Betreuende und BetreuerInnen“, sagt Pammer, der auch als Vizepräsident der Arbeiterkammer Niederösterreich tätig ist.