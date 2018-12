Betroffen sind rund 280 Arbeitnehmer. Aktiva von rund 400.000 Euro stehen nach Angaben von Gläubigerschützern Passiva von 1,7 bis 1,8 Mio. Euro gegenüber.

Der Verein wurde 2006 gegründet und unterstützt in mehreren Bundesländern Asylwerber, Migranten, Jugendliche und Kinder mit Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Flüchtlingsbetreuung und psychologische Betreuung, Bildung und Integration, Jugendarbeit und Kindergärten. 83 Bestandsobjekte wurden laut AKV angemietet, die zum Teil jedoch bereits gekündigt wurden.

Zur Insolvenzursache hieß es von Creditreform, dass vorzeitig geschlossene Projekte aufgrund einzuhaltender Kündigungsfristen nach wie vor laufende Kosten verursachen. Im Zuge der "Flüchtlingskrise" habe der Verein expandiert. Die seitens des Landes Niederösterreich eröffneten Standorte durch andere Träger haben laut AKV für den Verein zu einem unvorhersehbaren Verlust von Einnahmen geführt. Da die finanzierende Bank den Kreditrahmen gesperrt habe, sei keine ausreichende Liquidität mehr vorhanden.

Die Passiva setzen sich laut AKV aus Kreditforderung, Verbindlichkeiten gegenüber Vermietern und Lieferanten sowie fällig gewordenen Steuern zusammen. Betroffen sind rund 280 Dienstnehmer, deren Ansprüche bis inklusive November 2018 bezahlt wurden. Laut Eigenantrag soll ein Teil der bestehenden Projekte weitergeführt werden, um entweder eine Sanierung oder eine geordnete Schließung der Projekte zu erreichen.

NÖ Asylquartiere seit November geschlossen

Der insolvente Verein teilte auf Anfrage mit, man habe die sinkenden Flüchtlingszahlen zwar einkalkuliert. Unbegleitete Minderjährige seien vom Land Niederösterreich aber bereits ab Ende August in andere Quartiere verlegt worden. "Das verkraftet man nicht finanziell", hieß es. Kritisiert wurde "unterbliebene Kommunikation" durch die zuständige Abteilung des Landes.

Rund die Hälfte der von der Insolvenz betroffenen 280 Mitarbeiter sei im Flüchtlingsbereich tätig, etwa 30 Prozent in der Integration (Sprachkurse) und 20 Prozent in anderen Bereichen wie Jugendarbeit. Insgesamt wurden laut Gläubigerschützern 83 Bestandsobjekte angemietet, diese wurden teilweise bereits wieder gekündigt. Mit eingerechnet sind hier auch Räumlichkeiten für Deutschkurse oder Jugendarbeit.

Im Asylbereich liegt der Schwerpunkt von "menschen.leben" auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, für diese Gruppe wurden als "Höchststand" 18 Einrichtungen in mehreren Bundesländern betrieben. Ende August waren es nach Angaben des Vereins in Niederösterreich noch sechs Quartiere für unbegleitete Jugendliche sowie eine Mädchen-WG. Das Land habe angekündigt, dass der Großteil dieser Einrichtungen des Vereins bis Jahresende geschlossen werde.

Bereits ab Ende August seien Flüchtlinge verlegt worden. Die zuständige Abteilung des Landes habe zu diesem Thema nicht mit "menschen.leben" kommuniziert, hieß es. Betont wurde gleichzeitig, dass es vonseiten des Vereins "keine Schuldzuweisung" gebe.

Die vom Land Niederösterreich eröffneten Standorte durch andere Träger haben für den Verein zu einem "unvorhersehbaren Verlust von Einnahmen" geführt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung vom AKV zur Insolvenzursache. Seit 23. November sind alle sechs Quartiere im Bundesland - u.a. in Deutsch-Wagram, Gänserndorf, Bad Vöslau (Bezirk Baden) und Stockerau (Bezirk Korneuburg) geschlossen, die Mädchen-WG besteht noch. In Tirol betreibt der Verein noch zwei Unterkünfte. In Salzburg werden zwei Quartiere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge planmäßig mit Jahresende geschlossen, hieß es.

Vonseiten des Vereins hofft man nun, dass die anderen Aktivitäten wie drei Kindergärten in Wien, Deutschkurse und Jugendarbeit weitergeführt werden können. Das sei aber Entscheidung des Masseverwalters.