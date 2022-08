Kirtag der Energie in Seibersdorf

Werbung

Energie ist das Thema, das alle besonders heuer im Alltag beschäftigt. Egal ob es die Versorgungssicherheit, das Energiesparen, die Erneuerbare Energie oder die E-Mobilität ist, bei der NÖ Energie-Tour gibt es die Möglichkeit sich ausführlich zu informieren. Am 30. August macht sie von 16 bis 19 Uhr am Marktplatz in Seibersdorf Station. Dabei gibt es Elektrofahrzeuge zum kostenlosen Testen und Informationen zu Photovoltaik, Blackout und Versorgungssicherheit.

„Die Erneuerbare Energiewende hat in Niederösterreich Tradition und Zukunft. Bei Photovoltaik und Elektromobilität sehen wir noch viel Potenzial in Niederösterreich. Bei der Energie-Tour gibt es die Möglichkeit sich über diese vielversprechenden Technologien zu informieren“, lädt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ein.

Neben brandneuen e-Pkws zum kostenlosen Ausprobieren gibt es ein spannendes Rahmenprogramm mit Moderator Andy Marek. Dazu kulinarische Köstlichkeiten von „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben, das EVN-Kinderprogramm, Infostände und Gewinnspiele.

Auch die Energieberatung NÖ ist vertreten. „Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Unsere Energieberater vor Ort informieren nicht nur über kurzfristige Einsparungen, sondern auch über langfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel Fenster- und Heizungstausch, Dämmung oder Kühlung“, informiert Herbert Greisberger, Geschäftsführer der eNu.

Weiters übergibt die eNu die „Raus aus Öl und Gas-Vereinbarungen“ an die Bürgermeister der KEM-Ebreichsdorf-Gemeinden. Die Klima- und Energie-Modellregion Ebreichsdorf ist auch mit der Aktion „Plastikfreie Kleinregion“ präsent und wird die Prämierung des Seibersdorfers Malwettbewerbes „Energie sichtbar machen“ durchführen.

