Jubiläumsfest in Furth: Dorf in Feierlaune

Vollbild

FB

Bürgermeister Alois Riegler (r.) durfte auch den Weissenbacher Bürgermeister Johann Miedl, Inse und Hofrat Richard Wanzenböck und Leader-Managerin Anette Schawerda begrüßen. Raphael Winkelmayer, Birgit Lepkowicz, Andreas Wieser, Hanna Reischer und Walter Pfeffer. Charmant begrüßte Vizebürgermeisterin Natascha Partl die Besucher. Der SC-Weissenbach mit Martin Müller, Viktoria Stark und Alexander Döller boten Schmankerl an. Pfarrer Josef Failer und Pfarrer Tobby aus Uganda mit Alt-Bürgermeister Franz Seewald. Fabio, Leonhard, Peter, Jonas, Martin, Luis und Levin übten fleißig am Nagelstock. Melanie Hacker, Dominik Partl, Karin Karlhofer und Marcus Lechner von der FF-Furth boten eine Kletterwand, die Lenni, Leon und Raphael sehr tapfer bezwangen. Der Trachtenverein Furth in seiner feschen Tracht: Wolfgang Langer, Hannes Wieser, Michael Fürst, Sabine Kahrer. Zweite Reihe Sascha Hacker, Andreas Reischer, Franziska Lechner, Angelika Gscheider, Reihe Drei: Alexandra Reischer ,Hubert Kuhen, Verena Lechner, letzte Reihe: Hubert Lechner, Franz Hacker, Alexander Fischer und Konstantin Winkelmayer. Vom Roten Kreuz Triestingtal stellte sich Erich Gruber ein wie auch FF-Kommandant Gerald Lechner, Nicole Reischer, Anni Lechner, „Dr. Hackl“ Walter Reischer und Raphael Lechner.

1 /9