Musicalworkshop der Kulturszene Kottingbrunn

Bereits in Jahre 2011 gründete Günther Mohaupt – Komponist, Autor, Chorleiter, Regisseur, Schauspieler, Sänger und Lehrer – die Musicalworkshops für Kinder zwischen 8 und 18 Jahren. Unterstützt wurde er diesmal von Sabine Dissauer-Mohaupt, Andrea Girsch und Ernst Tauchner. In der ersten Woche gab es für die musikalische Einstudierung Unterstützung von Ulrich Ramharter und Nelli Goncharuck.

Die Geschichten die erzählt wurde, finden wir im Alltag. Gerechtigkeit, Freundschaft, Umweltbewusstsein und viele andere Themen beherrschten das Stück. Verpackt in die Musik und manchmal auch in eine Welt der Fantasie tauchten in das Geschehen ein. Die Musik und Liedtexte wurden von Günther Mohaupt komponiert, arrangiert und geschrieben.

Chaos, überall Chaos!

Und dann finden die Superheldinnen auch noch eine Flaschenpost, inklusive Botschaft mit den Worten „Rettet …!“ Wen oder Was? Wen oder Wem? Sie machen sich auf den Weg um eine Retterin, einen Retter zu suchen, damit der Auftrag erfüllt werden kann. Als hätten sie nicht schon genug um die Ohren! Denn auch Gangster wollen die Macht an sich reißen und Juwelen. Werden die Kinder, die bei den Müllis am Müllplatz Abenteuer erleben, die richtige Richtung weisen oder doch die Five o´Clock-Teegesellschaft? Auf jeden Fall ist es gleich Five o´Clock und die Zeit läuft davon … oder?

Eine wirklich großartige Leistung die hier von den Aktiven und vom Team um Günther Mohaupt erbracht wurde.

Musicalworkshop 2024

Mit dem Titel „Romeo & Julia im Obstsalat“ findet vom 1. Juli bis 12. Juli 2024 der nächste Musicalworkshop statt. Die Aufführung dann am 12. und 13. Juli. Anmeldungen können schon jetzt abgegeben werden. Das Casting findet dann am 20. Jänner 2024 statt. Casting heißt: Das Kind zeigt, wie es singt und spricht. So wird ein passender Platz in der Geschichte gefunden. Auf jeden Fall dürfen alle die zum Casting kommen auch am Kurs teilnehmen.

Weitere Infos: https://www.kulturszene.at/musicalworkshop/