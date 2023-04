Entzückender Ostermarkt in Berndorf

Osterhasen in allen Formen und Farben begrüßten die zahlreichen Besucher des Berndorfer Ostermarktes in der Marienpromenade. Die rund 50 Aussteller boten alles rund um Ostern, aber auch Schmuck, Bekleidung, Blumen und Kulinarik. Da lugten Hasen, Hühner, Lämmer aus den verschiedensten Materialien aus den Standeln und warteten auf neue Besitzer, wie auch die bemalten Ostereier, die angeboten wurden.

Die Blumenhandlungen Turk und Pechhacker luden bereits beim Eingang mit wunderschönen Blumen und Gestecken zum Verweilen und Kaufen ein.

Michaela Müller und ihr Kinderfreunde Team zauberten hübsche Bemalungen in die Kindergesichter, wie man z.B. an Theresa Wardian sehen konnte, die lachend ihr blau bemaltes Antlitz zeigte und auch bereits selbst die anderen Kinder voller Stolz bemalte.

Ingrid Pichler und Eva Pechhacker boten Osterwaren zu Gunsten des Burgvereins Neuhaus an. Birgit Dollensky zog mit ihren Madonnen, Engerl und Heiligenfiguren viele Besucher in ihren Bann. Einen feenhaften Stand betrieb die Kunsthandwerkerin Riki Brandl (Magic Arts) mit ihren bezaubernden Feenhäuschen und Wichteln, während Gerda Gottsbacher ihre einzigartigen Kartendesigns, Osterhasen und Vogelhäuschen anbot. Die Walk-Schwestern Tina und Verena Reischer überzeugten die Besucher mit ihren edlen Kreationen und die eine oder andere Dame verließ den Ostermarkt glücklich mit einem neu erworbenen Kleidungsstück. Thomas Molis vertrat seine erkrankte Mutter Ingrid und bot ihre liebevoll gefertigten Schmuckstücke an. Es war für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas zu finden.

Kulturstadträtin Helga Hejduk (ÖVP) und Organisatorin Sandra Trost vom Kulturamt dürfen mit dem Erfolg des Ostermarktes durchaus zufrieden sein. Er verlangt auf jeden Fall eine Fortsetzung. Entzückt waren die Besucher auch von den zahlreichen großen und kleinen Osterhasen, die vor der gegenüberliegenden Marienkirche von der „Freien aktiven Jugend“ aufgestellt wurden.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.